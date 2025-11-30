健康網》孢子甘藍最夯菜 營養師：巧料理避苦味

孢子甘藍口感苦苦的，營養師老辜指出，含有豐富的膳食纖維、維生素C、植化素等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜愛吃孢子甘藍，但有很多人都覺得苦苦的，不是太喜歡。他表示，孢子甘藍含有豐富的膳食纖維、維生素C、植化素等。目前，它們是健康飲食中被主流推廣的蔬菜之一。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，在十字花科蔬菜中，例如孢子甘藍、青花菜、甘藍等，皆含有「硫醣苷」。這類含硫化合物，在體內會啟動TAS2R38等基因，產生不悅的苦味感受。

請繼續往下閱讀...

老辜表示，如果屬於「苦味較不敏感」的族群，例如TAS2R38的「非敏感」變異型，可能就會嚐不出那麼強烈的苦味。而屬於「苦味敏感」型的族群，就可能覺得很苦。

孢子甘藍的苦味，並非絕對固定。老辜解釋，這受到品種、栽培條件、採收時間、烹調方式等，皆會影響它的苦味強度。

他提到，從過去研究發現，生吃十字花科蔬菜時，TAS2R38的敏感型比非敏感型覺得苦味大約高出60%。這可能就是很多人無法接受生吃十字花科蔬菜的原因之一，覺得生吃太苦了。

孢子甘藍無論是用烤或炒、加油或鹽烹調，還是搭配其他風味一起吃，老辜表示，只要是常吃，大腦都會逐漸把十字花科蔬菜的苦味視為「正常的風味」。因此，吃久了就不苦了。有時，還會慢慢覺得好吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法