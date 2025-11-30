自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孢子甘藍最夯菜 營養師：巧料理避苦味

2025/11/30 18:46

孢子甘藍口感苦苦的，營養師老辜指出，含有豐富的膳食纖維、維生素C、植化素等；示意圖。（圖取自freepik）

孢子甘藍口感苦苦的，營養師老辜指出，含有豐富的膳食纖維、維生素C、植化素等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜愛吃孢子甘藍，但有很多人都覺得苦苦的，不是太喜歡。他表示，孢子甘藍含有豐富的膳食纖維、維生素C、植化素等。目前，它們是健康飲食中被主流推廣的蔬菜之一。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，在十字花科蔬菜中，例如孢子甘藍、青花菜、甘藍等，皆含有「硫醣苷」。這類含硫化合物，在體內會啟動TAS2R38等基因，產生不悅的苦味感受。

老辜表示，如果屬於「苦味較不敏感」的族群，例如TAS2R38的「非敏感」變異型，可能就會嚐不出那麼強烈的苦味。而屬於「苦味敏感」型的族群，就可能覺得很苦。

孢子甘藍的苦味，並非絕對固定。老辜解釋，這受到品種、栽培條件、採收時間、烹調方式等，皆會影響它的苦味強度。

他提到，從過去研究發現，生吃十字花科蔬菜時，TAS2R38的敏感型比非敏感型覺得苦味大約高出60%。這可能就是很多人無法接受生吃十字花科蔬菜的原因之一，覺得生吃太苦了。

孢子甘藍無論是用烤或炒、加油或鹽烹調，還是搭配其他風味一起吃，老辜表示，只要是常吃，大腦都會逐漸把十字花科蔬菜的苦味視為「正常的風味」。因此，吃久了就不苦了。有時，還會慢慢覺得好吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中