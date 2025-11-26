健康網》早餐9種400大卡內菜單 營養師算給你看

營養師彭逸珊指出，肉包1顆+低脂鮮乳1瓶（約240ml）熱量約388kcal。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐時間有限，不知道怎麼搭配才營養均衡嗎？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，整理了中式、西式和超商各3類常見早餐組合，每份都控制在400大卡以內，並標示碳水化合物（C）、蛋白質（P）與脂肪（F）含量，讓你快速挑選符合需求的健康早餐。無論是上班族、學生或追求輕盈飲食的你，都能輕鬆在早晨補充能量、兼顧營養。

中式早餐

1.煎包1顆+無糖豆漿1杯（約360ml）。

熱量：378kcal，C／P／F：27g ／ 21.8g ／ 14.2g。

2.肉包1顆+低脂鮮乳1瓶（約240ml）。

熱量：388kcal，C／P／F：42g ／ 17.6g ／ 15.5g。

3.燒餅1個+輕卡餐（可可）。

熱量：344.2kcal，C／P／F：49.8g ／ 17.7g ／ 8.8g。

西式早餐

1.原味蛋餅1份+無糖鮮奶茶1杯（約360ml）。

熱量：380kcal，C／P／F：35g ／ 18.2g ／ 17.5g。

2.蘿蔔糕1塊加蛋+輕卡餐（紅茶拿鐵）。

熱量：375kcal，C／P／F：39.7g ／ 21g ／ 15.4g。

3.里肌豬排土司1份（無醬）+無糖紅茶。

熱量：373kcal，C／P／F：45.8g ／ 16.7g ／ 11.5g。

超商早餐

1.蔥鹽燒肉飯糰+低脂鮮乳（約240ml）

熱量：327kcal。

2.烤地瓜（110g）+濃厚高纖黑豆奶1瓶（375ml）

熱量：341kcal。

3.櫸木燻雞飯糰+拿鐵咖啡（中杯）

熱量：389kcal。

彭逸珊補充，400大卡以內的早餐組合，不管男生、女生都可以參考。只要把整天的熱量分配好，午晚餐多補充蔬菜，即可達到整日平衡。

