健康 > 心理精神

健康網》原生家庭困住你？ 百萬網紅心理師籲先理解再調整

2025/11/26 14:38

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，很多傷害是無心的，多看一些光亮的部分，能讓情緒變得更有彈性，而不只是被負面經驗綁住；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，很多傷害是無心的，多看一些光亮的部分，能讓情緒變得更有彈性，而不只是被負面經驗綁住；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在生活中應對自如，但一遇到父母卻常情緒卡關，甚至重複童年留下的反應模式。英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士（Dr. Julie Smith）表示，這並非個人能力不足，而是原生家庭的影響深刻、難以在成年後完全抽離。改善之道不是責怪父母，而是先理解他們的限制，再調整自己與父母的互動方式，才能讓關係從僵局中走出一條新路。

英國臨床心理專家茱莉．史密斯博士在社群平台「Dr Julie」擁有187萬名訂閱者，而她在影片「別再抱怨父母」指出，許多人心裡最深的痛，來自「父母從不道歉」或「他們從不承認傷害」。在家庭關係中，人常會把重建關係的責任擺在父母身上，希望他們能覺悟、反省、甚至說出一句遲來的歉意。然而，現實往往事與願違。

她解釋，父母之所以做出某些讓人受傷的行為，通常並非有意為之，而是源自於他們自身的童年經驗。例如，他們可能也曾在缺乏情緒教育的環境中成長，只能用有限的方式面對壓力、教養孩子。於是，他們以為自己已經做得最好，卻無意間讓孩子承受影響。

她進一步說明，在父母成長的那個時代沒有關於親子如何相處等教導，因此他們可能正在實踐他們自己的應對策略來處理他們所面對的一切。不過她也提醒，這並不能使父母的行為（如果他們是嚴重的虐待者）變得可以接受，但這是理解人們所陷入的這些循環，以及傷害是如何在無意中造成的。

她強調，理解父母的限制，並不是替他們開脫，而是讓自己知道，事情的起點並不在自己身上，也不全是因為自己做得不夠好。

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，了解父母的成長過程，有助於緩解親子間衝突；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，了解父母的成長過程，有助於緩解親子間衝突；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

成年後的親子互動 應是「成人與成人」關係

史密斯指出，一個常見現象是明明已成年，卻在父母面前會退回到「孩子角色」。只要父母出現熟悉的語氣、眼神或評論，內心就會立刻被喚起過去的傷感，反應也變得像兒時一樣。

她提醒，成年後的親子關係絕不是「孩子只能承受、父母說了算」。每個成年人都能重新決定自己回應父母的方式，包括：想不想討論某件事、要不要接受父母的批評、要不要調整互動距離、要不要持續原本的相處模式。

她說，很多人把療癒寄託在「等父母改變、等父母道歉」上，但許多父母並沒有這份洞察力，也未必知道自己造成的傷害。因此，把希望放在他們身上，反而容易讓自己更失望。

史密斯強調：「你不能把療癒寄託在父母身上。成年後，你有選擇權。」

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，成年後的親子互動應是「成人與成人」關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

英國百萬網紅臨床心理師茱莉．史密斯博士指出，成年後的親子互動應是「成人與成人」關係;圖為情境照,圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不要只有怨 檢視童年好的部分

史密斯指出，如果目光只放在父母造成的傷害，人會更容易陷入怨恨與痛苦，甚至把自己固定在受害者的位置上。她建議，除了看見傷害，也能試著回頭看童年中是否存在一些值得珍惜的部分。例如：父母可能不善表達情緒，但每天辛苦工作維持一家溫飽，或雖然方式笨拙，卻以自己的方式照顧孩子，可能沒有太多的陪伴，卻在生活中提供穩定感。

她說，這並不是要否定痛苦，而是讓人看見「事情不只是一面」。多看一些光亮的部分，能讓情緒變得更有彈性，而不只是被負面經驗綁住。

親子關係沒有完美方案 而是不同的取捨

史密斯指出，沒有完美的解決方案，只有取捨。親子關係中，每個選擇都可能帶來某些好處，也伴隨某些不足。例如：父母努力工作 → 生活穩定，但陪伴少；父母陪伴多 → 情感支持足夠，但經濟可能吃緊。

她指出，很多人痛苦，是因為期待父母「什麼都要做到最好」，這樣的期待不只不切實際，也容易讓人一直感覺不滿。「期待完美的父母，只會讓自己更痛苦。」

調整自己 改變關係的關鍵

史密斯表示，真正能讓關係變得更好的，是當事人開始意識到「我可以選擇」。這些選擇包括：選擇不再用童年的方式回應、選擇設定新的界線、選擇適度保持距離、選擇更健康的溝通方式、選擇照顧好自己的情緒。

她說，過程中難免會遇到挫折或反覆，但只要記得自己擁有選擇的能力，就能逐步拿回對情緒與關係的掌控。「你不需要等父母變得完美。」她提醒，「你可以先從調整自己開始。」

