健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄流感併發重症病例41人 衛生局：流感疫苗僅剩5萬劑月底用罄

2025/11/25 21:15

高雄流感併發重症病例41人，衛生局表示，流感疫苗僅剩5萬劑，月底用罄。（資料照）

高雄流感併發重症病例41人，衛生局表示，流感疫苗僅剩5萬劑，月底用罄。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今日宣布，公費流感疫苗截至11月24日，使用率已達94%，累計接種數近77萬人，目前僅剩5萬劑，預估11月底用罄，呼籲65歲以上等高風險族群儘速接種，以降低重症及死亡風險。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年第47週（11/16至11/22）類流感門急診就診人次，全國及高雄市均較前一週下降12.51%及11.08%，不過，高雄市於流感季（10月1日起）流感併發重症確定病例為41人（死亡2人），其中重症以65歲以上長者（占53.66%）及具慢性病史者（占90.24%）為多，高達85.37%未接種本季流感疫苗，顯見接種流感疫苗加強保護力的重要性。

高市衛生局也指出，今（114）年度共計採購82萬3750劑（含近期增購）公費流感疫苗，截至11月24日使用率已達94%，累計接種數近77萬人，僅餘5萬劑，接種速度約為去（113）年同期的1.2倍。

公費流感疫苗預估將於11月底用罄，衛生局提醒， 65歲以上長者仍有約50%、6歲以下幼兒，仍有約38%尚未接種疫苗，呼籲以上族群及具慢性疾病等高風險族群應儘速完成接種，降低重症及死亡風險。

因近期日夜早晚溫差大，民眾需慎防呼吸道傳染病，且全球流感活動度上升，民眾喜愛旅遊的鄰近國家如日本、韓國及中國疫情皆呈上升趨勢，由於疫苗接種後至少需2週才能產生保護力，符合公費疫苗接種資格民眾，請儘早在下一波秋冬流感疫情流行期前完成接種。

衛生局呼籲民眾務必防範呼吸道傳染病，落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，應儘速就醫。目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有1萬餘劑，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，及時獲得治療。

