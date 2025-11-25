自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

38歲失戀隔天去凍卵 工程師6年後成功當媽

2025/11/25 20:58

茂盛醫院李俊逸醫師指出，許小姐6年前凍卵保留生機，今年婚後將卵子解凍做試管嬰兒，成功產下健康女寶當媽媽。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院李俊逸醫師指出，許小姐6年前凍卵保留生機，今年婚後將卵子解凍做試管嬰兒，成功產下健康女寶當媽媽。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕44歲工程師許小姐在6年前與男友分手，擔心婚姻推遲，決定婚前凍卵，為自己保留生機，後來遇到真命天等，去年結婚後將卵子解凍做試管嬰兒，今年兒童節順利生下健康女寶，今天回院感謝茂盛醫院醫療團隊。

茂盛醫院醫師李俊逸表示，凍卵能為還沒有結婚對象的女性保留生育時間，婚前凍卵像買保險，他說，38歲婦女AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）指數如果小於2，有將近2成5，生育力拉警報，建議30歲以上婦女最好每年抽血檢查AMH。

院長李茂盛也說，台灣年輕人晚婚、不婚，造成少子化嚴重，建議單身者擴大交友圈，而未婚女性也可透過凍卵以，保有未來生機。

許小姐6年前談了6年的戀情告吹，她當時38歲，她擔心更晚婚，未來會不孕，分手隔天就到茂盛醫院進行凍卵，當時卵巢功能不錯，AMH指數有2.8ng/dl，經過2次取卵共取出23顆卵子。

許小姐後來在新加坡出差時結識另一半，決定結婚，由於已經年過40歲，決定直接做試管嬰兒療程，先是重新取卵，但品質不佳，後來決定將婚前凍卵解凍，進行試管療程植入，進行基因檢測及AI人工智慧試管嬰兒技術，植入2顆胚胎，成功1顆胚胎著床發育，在今年兒童節產下2940公的健康女寶寶。

