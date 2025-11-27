自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐太清淡吃出血糖危機 醫揭4隱性風險

2025/11/27 06:24

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，早餐過度清淡可能讓油脂、蛋白質攝取不足，血糖波動大，甚至造成多種營養素缺乏。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，早餐過度清淡可能讓油脂、蛋白質攝取不足，血糖波動大，甚至造成多種營養素缺乏。長期下來，不僅影響肌肉維持與膽囊健康，也可能對免疫功能、神經系統造成隱性影響。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，早餐清淡飲食的4大錯誤觀念。

1.油脂攝取不足引發膽結石

黃士維提到，這是早餐清淡飲食最重要也最容易被忽略的核心風險！適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即引發疼痛。

2.蛋白質需求差異很大

黃士維表示，早餐的蛋白質比其他餐更重要是因為，經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！許多人一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取！

3.血糖控制標準被誤解

黃士維指出，早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區：很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

4.營養素缺乏風險存在

黃士維說明，長期早餐過度清淡，可能導致多種營養素缺乏！例如缺乏脂溶性維生素A、D、E、K會影響免疫功能，缺乏B群會影響神經系統，缺乏鐵質會造成貧血，這種「營養不良」雖然不像急性中毒那麼明顯，但長期影響依然存在，特別是成長期兒童和孕婦更要小心。

