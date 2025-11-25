健康網》數位毒癮怎麼解？ 精神醫：學習感受無聊

精神科醫師陳璿丞把手機調成黑白，試著打坐，剛開始連10分鐘都坐不住，感受「無聊」，讓多巴胺蹺蹺板在調整平衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位金融高階主管走進身心科，但來診時總是帶著濃重的黑眼圈。他主訴嚴重的焦慮和失眠。雖然他每天工作效率都做得很好，但只要一到晚上，腦子就像發動機停不下來。精神科醫師陳璿丞指出，「數位毒癮」是在與多巴胺的戰役中掙扎。

陳璿丞在臉書專頁「陳璿丞醫師x析心事務所」發文分享，多巴胺，這個有名的神經傳導物質。其實並不等於「快樂本身」。它只是「渴望」和「驅動力」的訊號。它命令我們尋找、追求、付出行動，去獲得獎勵；多巴胺會增加並告訴大腦：「這感覺很好，下次再來！」

陳璿丞指出，生活被無數個設計來刺激大腦獎勵機制的多巴胺水龍頭團團包圍，它們永遠處於全開狀態。我們不再為了獲得開心付出努力，只需要點擊、滑動指尖。快樂變得容易時，我們好像也越來越空虛。

陳璿丞解釋成癮的本質，大腦中的「快樂—痛苦蹺蹺板」需要平衡。追求下一次更高、更強、更猛、更爽的刺激，才可以維持跟上次一樣。這就是成癮的本質，也是無數人陷入在「享樂跑步機」的困境。

陳璿丞以自己為例，手機也是他碎片時間的絕對主宰者。等電梯時看一下，排隊結帳時滑一下，甚至在與家人用餐時，也常被那個閃爍的紅點誘惑。於是他將自己的手機調成黑白模式。

陳璿丞開始恢復每天早上靜坐10-15分鐘，甚至只是單純地放空。他表示，剛開始那10分鐘，成為極度難熬的「酷刑」。腦海中各種雜念、計畫、焦慮輪番上陣，身體也坐立難安。那種「無聊」或「輕微的不適感」，其實就是多巴胺蹺蹺板在調整平衡時，痛苦那一端被抬高的感覺。但他堅持下來，學著去「感受無聊」，而不是逃避它。

陳璿丞說，從醫學和個人的角度，這個時代最需要的處方，就是「學習無聊」。必須有意地創造「痛苦」（或至少是「不舒服」），來重置多巴胺閾值。主動經歷一段「無聊」或「克制」的時期，就允許快樂—痛苦蹺蹺板的痛苦端回穩，讓大腦重新校正回歸，讓那些微小的、低多巴胺的活動，如與家人輕鬆聊天、閱讀紙本、好好地吃一頓飯，甚至只是坐在窗邊發呆，重新帶給我們滿足感。多巴胺的重點在於「差異」，如果生活中的一切都處於高度刺激，那麼我們將很難體會到真正的快樂。

