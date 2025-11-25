自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

不少旅日國人返台發燒 半數確診為流感

2025/11/25 20:25

施勝桓醫師指出，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕日本流感升溫，疾管署署長羅一鈞今指出，日本這波流感疫情是在台灣9、10月流感疫情後出現，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓也說，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，出現這類症狀經快篩有半數確診是流感，近兩週也確實出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。

羅一鈞說，台灣上一波流感流行是9月開學開始，10月達到最高峰，11月初已脫離流行期，不過預計可能在明年一月天氣變冷之後，一月到農曆春節前後這段期間會進入高峰，觀察日本流感流行也往高峰邁進，可能在耶誕節前後會達到最高點，赴日應做好接種疫苗等防疫措施。

另針對今年流行A流H3N2，該病毒株過去幾年未流行，羅一鈞預估今年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，病例也會比今年9月流行時更多，但今年疫苗打氣旺，因此應該不會像今年年初出現單週病例19萬多人次的嚴重局面。

施勝桓說，由於11月15日起衛福部將公費流感抗病毒藥物適用對象，縮限為未滿5歲，及65歲以上的類流感患者，且流感疫情特續上升，目前有自費藥物「紓伏效」已經缺貨，也建議兒童族群能放寬到原來的未滿18歲。

