健康網》氣溫下探要保暖 醫授4處別冷到

氣溫在下降時，家醫科醫師王姿允指出，應保暖頸、腰、足及身體，才能免受風寒之苦。（取自王姿允臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風影響，預估這波最冷時間點落在今（25）日晚間至週三（26日）清晨，氣象署表示，嘉義以北平地低溫下探攝氏14度，各地須留意日夜溫差大。家醫科醫師王姿允推薦保暖4法，讓大家熬過冷冷的冬天。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文分享，天氣冷颼颼，保暖秘訣掌握住可少穿一點。

以下是保暖秘訣：

●暖頸：用圍巾、頸套、熱敷墊。

●暖腰：腰椎附近保暖後全身會跟著放鬆、血流變好。

●暖足：睡前熱水泡腳10-15分鐘（40-42°C）。

●暖身：喝溫水、做1-2分鐘深呼吸，能促進末梢循環。

王姿允指出，「食療類」真正有效的暖身食物，像是調味料可以用老薑、胡椒（黑胡椒優於白胡椒）、花椒、肉桂、羅勒、九層塔、豆類蛋白質（增加生熱效應）、芝麻，讓身體暖起來。

但是避免冰飲、精緻糖、酒精。王姿允說，酒精是假性暖身，實際會讓血管擴張、加速散熱。

