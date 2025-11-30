自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天氣冷代謝常卡關？ 3守則防三高、慢性病

2025/11/30 19:53

昌盛堂中醫診所中醫師指出，氣溫忽冷忽熱、空氣變乾，身體代謝速度也會跟著下降，想要預防三高與代謝症候群，飲食應均衡；示意圖。（圖取自freepik）

昌盛堂中醫診所中醫師指出，氣溫忽冷忽熱、空氣變乾，身體代謝速度也會跟著下降，想要預防三高與代謝症候群，飲食應均衡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近早晚溫差大，早起晨運的人，是否也開始覺得涼颼颼？昌盛堂中醫診所中醫師指出，早晨是運動好時節，但若穿得太少、熱身不足，反而容易引發感冒或氣喘。特別是這個季節，氣溫忽冷忽熱、空氣變乾，身體代謝速度也會跟著下降，進而引發糖尿病等慢性疾病的發生風險。

中醫師於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文表示，根據最新成人預防保健資料顯示，我國40-64歲民眾中，約有3成罹患代謝症候群，而代謝症候群正是許多慢性病的「前哨站」，例如：糖尿病、高血壓、心臟病等，都與它息息相關。

想要預防三高與代謝症候群，中醫師表示，最重要的就是掌握以下「檢、吃、動」3大原則：

檢—定期檢查，提早發現風險：成人預防保健服務從114年起，將年齡下修至30歲，鼓勵大家提早關心自己的健康。只要定期檢查三高指數與代謝症候群指標，就能早一步控制問題。此外，也可善用「慢性疾病風險評估平台」，預測未來10年的疾病風險。

吃—均衡飲食，遠離三高：依循「我的餐盤6口訣」：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯和菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。同時記得「少糖、少鹽、好油、高纖」，讓身體維持順暢的代謝節奏。

動—適合養動氣，不過度流汗：國健署建議，每週至少應做150分鐘中度運動，例如：健走、太極拳、游泳、騎腳踏車等，可促進血液循環與代謝。

中醫師提醒，除了配合節氣養生，也別忘了為自己建立免疫與代謝的防線，包括：天氣轉涼時，多帶一件外套；每天抽空活動一下筋骨；飲食不暴飲暴食，三餐穩定；並應牢記檢吃動3原則，才能讓身體在變涼的季節裡依然保持溫暖有活力。

