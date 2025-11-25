自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

愛滋病新增病例創22年新低 今年恐跌破900例

2025/11/25 18:26

疾管署署長羅一鈞（右）與中山大學校長黃建寧一起呼籲打破愛滋病迷思。（記者蔡淑媛攝）

疾管署署長羅一鈞（右）與中山大學校長黃建寧一起呼籲打破愛滋病迷思。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕12月1日世界愛滋病日，疾管署長羅一鈞今天出席中山醫學大學世界愛滋病日系列活動時表示，今年新增愛滋病個案預估將低於900例，這是2003年以來22年的新低，透過持續擴大篩檢、治療，與追蹤管理，絕大多數感染者都能穩定服藥控制病毒量，把病毒量控制到檢測不出來，就不會傳播，也透過擴大預防投藥，利用事前預防投藥PrEP減少感染愛滋的機會。

台中中山醫學大學今天「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，羅一鈞受邀參加，與中山大學董事長周英香、校長黃建寧與護理系助理教授余嘉惠，以及懷愛協會理事長、中山醫大附設醫院感染科主任李原地等人共同揭幕。

疾管署署長羅一鈞表示，國內愛滋感染者中有穩定服藥大約有4萬多人，新增感染病例人數在2017年達到最高點，超過2500人之後，連續6年下降，去年則有小幅回升到1001例，今年估計到年底會低於900例，大概800多人，是創2003年以來、22年的新低。

今年新增800多例，以15-49歲年齡層為主，尤其集中在20-30歲的年齡層，羅一鈞說，跟性行為有關的傳染病，本來就會比較容易集中在年輕族群，不過每一年的感染新增人數都持續下降，預估今年下降率會比去年再減少15%。

羅一鈞指出，目前估計感染愛滋者有93%知道自己罹病，黑數仍有7%左右，集中在較年輕的族群，疾管署提供網路訂購愛滋家用快篩到超商來取貨的友善便利服務，不用擔心篩檢時可能暴露隱私或是遭到歧視，今年利用情形特別好，能安心在家篩檢，透過唾液、血液檢測，都是相當準確，他強調，愛滋病感染者只要穩定服藥，存活壽命與一般人是差不多，能夠把健康照顧好

羅一鈞強調，未來愛滋病照護也要朝著零歧視，特別在友善醫療，持續有更多的醫院加入跨科別的愛滋友善醫療照顧，除了感染科持續提供安心友善服務，外科、牙科等感染者也會常去就醫的場域，都能夠持續擴大接納或正確認知愛滋病，這是可以妥善控制、不會造成傳染的疾病，希望大家可以更友善接納及照顧感染者。

不過針對年輕族群在性感染疾病仍有隱憂，淋病與梅毒的感染率增加，羅一鈞指出，淋病在近半年來的感染比例，比去年下降3成以上；梅毒仍有微增趨勢，今年7月已開始提供年輕人匿名免費梅毒篩檢服務，也提供線上諮詢，結合校園推廣梅毒篩檢，年輕朋友接受度還不錯，明年持續進行。

中山醫大透過書展、影展、資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代更認識HIV，黃建寧表示，學校在26年前即支持成立中華民國台灣懷愛協會，是中部第一個推動HIV患者醫療諮詢、生活輔導與就醫陪伴服務的NGO團體，至今仍每年投入百萬的經費挹注防治工作，在愛滋病已能如慢性病般穩定控制的情況下，教育端與臨床端更須共同以科學和同理心去除標籤化，落實友善照護，這也是培養醫學人文素養重要的一環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中