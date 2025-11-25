自由電子報
健康 > 心理精神

竹科高階主管罹憂鬱症 刺激前葉額治療助恢復復元

2025/11/25 18:20

新竹台大分院醫師林彥鋒使用Brainsway重複式經顱磁刺激系統，為憂鬱症患者進行治療。（友信醫療集團提供）

新竹台大分院醫師林彥鋒使用Brainsway重複式經顱磁刺激系統，為憂鬱症患者進行治療。（友信醫療集團提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名53歲的蔡先生擔任新竹科學園區高階主管，但近1年來總覺得力不從心，工作和家庭兩頭燒，各方面能力明顯下降，經診斷發現罹患憂鬱症，後接受深度經顱磁刺激（Deep TMS，簡稱dTMS）與心理諮商的整合治療後，終於恢復思考和決策能力，讓生活回到常軌。

新竹台大分院精神醫學部兼任主治教授（親禾身心診所醫師）林彥鋒表示，竹科園區工程師承受來自職場高工時、高壓力造成的身心困擾，這幾年罹憂鬱症比例增加，但有些患者即便接受治療，卻因憂鬱症藥物帶來的思考反應鈍化、情緒過度平淡、失眠或嗜睡疲倦等副作用，反而會直接或間接影響到工作表現，這類型患者，可透過由友信醫療器材所引進的深層經顱磁刺激進行治療，讓生活恢復正常。

林彥鋒表示，憂鬱症的異質性高，是一種綜合生理、心理等各種複雜因素而產生的疾病，最新的Brainsway重複式經顱磁刺激治療系統，屬深部經顱磁刺激，相較傳統TMS儀器的8字型刺激探頭，可達到更廣泛與更深層的刺激範圍，且2021年衛福部已准許dTMS可由患者自費用於重度憂鬱症的治療應用。

林彥鋒說，所謂dTMS是藉由磁力線圈引起短暫、連續且規律的重複性電磁脈衝，使磁場經由頭顱到達大腦皮質，透過電流變化得以重複刺激失調的腦區域與神經活動，進而造成大腦神經迴路發生變化。透過dTMS刺激大腦前額葉，可減緩憂鬱症狀。2025年最新臨床試驗證實憂鬱症患者經連續6天、每天5次10分鐘的dTMS治療，近9成有足夠療效、近8成達到緩解。包括台大醫院、三軍總醫院、台北榮總、振興醫院、成大醫院、高雄長庚等近20間醫療院所都導入dTMS治療。


安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

