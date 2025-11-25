自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南解除本土登革熱疫情監測 啟動移工宿舍防疫計畫

2025/11/25 19:06

〔記者王姝琇／台南報導〕依據衛福部疾病管制署工作指引，台南市本土登革熱疫情監測，自今年10月本土第1例疫情開始至最後一例本土登革熱病例，歷經31天監測期滿，台南市均未再出現本土確診病例，宣布於今（25）日正式解除流行。

衛生局指出，有鑑於氣候變遷和國際登革熱疫情不斷，分析本市10月17日出現自2024年以來首波本土登革熱確診群聚案例（共3案），感染源高度機率疑似來自外籍移工宿舍和室友間傳染，顯見移工宿舍環境管理刻不容緩。

本府登革熱防治中心已規劃2026年推動外籍移工集中住宿地點（下簡稱移工宿舍）聯合稽查專案計畫，於今年12月起至明年3月進行本市移工宿舍盤點並分級巡查管理，自明年4月份起分級複查，結合勞工局、環保局、轄區區公所及衛生所進行聯合稽查，以巡查及輔導之方式，協助外籍移工宿舍環境之改善和移工健康衛生管理，避免登革熱疫情於社區環境發生。

市長黃偉哲籲請民眾及醫療機構加強就醫、通報，若就診出現疑似登革熱症狀，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）問診。若有流行區旅遊史，且出現發燒並伴隨以下任2項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛），請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內通報。

登革熱防治中心主任李翠鳳提醒民眾，如有出國旅遊、工作，或返鄉探親等規劃，出發前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中，請務必做好防蚊措施，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，有疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中