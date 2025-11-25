台南解除本土登革熱疫情監測 啟動移工宿舍防疫計畫

〔記者王姝琇／台南報導〕依據衛福部疾病管制署工作指引，台南市本土登革熱疫情監測，自今年10月本土第1例疫情開始至最後一例本土登革熱病例，歷經31天監測期滿，台南市均未再出現本土確診病例，宣布於今（25）日正式解除流行。

衛生局指出，有鑑於氣候變遷和國際登革熱疫情不斷，分析本市10月17日出現自2024年以來首波本土登革熱確診群聚案例（共3案），感染源高度機率疑似來自外籍移工宿舍和室友間傳染，顯見移工宿舍環境管理刻不容緩。

本府登革熱防治中心已規劃2026年推動外籍移工集中住宿地點（下簡稱移工宿舍）聯合稽查專案計畫，於今年12月起至明年3月進行本市移工宿舍盤點並分級巡查管理，自明年4月份起分級複查，結合勞工局、環保局、轄區區公所及衛生所進行聯合稽查，以巡查及輔導之方式，協助外籍移工宿舍環境之改善和移工健康衛生管理，避免登革熱疫情於社區環境發生。

市長黃偉哲籲請民眾及醫療機構加強就醫、通報，若就診出現疑似登革熱症狀，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）問診。若有流行區旅遊史，且出現發燒並伴隨以下任2項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛），請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內通報。

登革熱防治中心主任李翠鳳提醒民眾，如有出國旅遊、工作，或返鄉探親等規劃，出發前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中，請務必做好防蚊措施，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，有疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報。

