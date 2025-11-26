健康網》免疫疾病患者別「大補」！ 醫：恐加重病情

林口長庚風濕過敏免疫科提醒，免疫疾病患者而言，「大補」可能得小心了。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸涼，不少人喜歡來碗燒酒雞、薑母鴨或藥燉排骨暖身，但對免疫疾病患者而言，「大補」可能得小心了。臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」提醒，自體免疫疾病是免疫功能異常所致，而非單純免疫力不足。若隨意食用人蔘、靈芝等補品，恐會活化異常的免疫細胞，反而使病情惡化。

除了飲食，免疫疾病者還需留意骨骼健康。醫師於粉專指出，人體骨質通常在30歲左右達到高峰，之後逐年流失。一旦骨質流失過多，骨頭內出現孔洞、密度降低，即為骨質疏鬆症。女性尤其容易受到影響，停經後婦女發生率約25%，而免疫疾病患者的風險更高。原因包括長期服用特定藥物，以及慢性發炎導致蝕骨細胞活性增加，加速骨質流失。

醫師建議，骨質疏鬆高危險族群應注意日常保養。飲食上可多攝取富含鈣質的食物，如乳製品、小魚乾、豆類；平時多運動、曬太陽；必要時可補充鈣質及維生素D，以維持骨密度，降低骨折風險。

醫師提醒，免疫疾病患者想要進補，務必先諮詢的合格中醫師或專業醫療人員，避免自行「大補」，以免影響健康。

