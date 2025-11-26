自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》免疫疾病患者別「大補」！ 醫：恐加重病情

2025/11/26 10:03

林口長庚風濕過敏免疫科提醒，免疫疾病患者而言，「大補」可能得小心了。（資料照）

林口長庚風濕過敏免疫科提醒，免疫疾病患者而言，「大補」可能得小心了。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸涼，不少人喜歡來碗燒酒雞、薑母鴨或藥燉排骨暖身，但對免疫疾病患者而言，「大補」可能得小心了。臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」提醒，自體免疫疾病是免疫功能異常所致，而非單純免疫力不足。若隨意食用人蔘、靈芝等補品，恐會活化異常的免疫細胞，反而使病情惡化。

除了飲食，免疫疾病者還需留意骨骼健康。醫師於粉專指出，人體骨質通常在30歲左右達到高峰，之後逐年流失。一旦骨質流失過多，骨頭內出現孔洞、密度降低，即為骨質疏鬆症。女性尤其容易受到影響，停經後婦女發生率約25%，而免疫疾病患者的風險更高。原因包括長期服用特定藥物，以及慢性發炎導致蝕骨細胞活性增加，加速骨質流失。

醫師建議，骨質疏鬆高危險族群應注意日常保養。飲食上可多攝取富含鈣質的食物，如乳製品、小魚乾、豆類；平時多運動、曬太陽；必要時可補充鈣質及維生素D，以維持骨密度，降低骨折風險。

醫師提醒，免疫疾病患者想要進補，務必先諮詢的合格中醫師或專業醫療人員，避免自行「大補」，以免影響健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中