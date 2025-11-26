自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蔬果酵素排毒、養顏助消化 5大好處一次看

2025/11/26 11:06

營養師王證瑋說，酵素是由天然蔬果發酵，含有多種消化酵素、益生菌代謝物與植物營養素，搭配飲食與水分，可讓腸胃輕鬆氣色好；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，蔬菜水果也是飲食攝取的好選擇，而其產生的酵素同樣具有多項好處。營養師王證瑋表示，酵素其實是由天然蔬果經發酵而來，含有多種消化酵素、益生菌代謝物與植物營養素，除可促進消化、腸道蠕動助排便、順暢代謝外，還能幫助肝臟排毒、養顏美容，可說是為日常保養加分的好夥伴。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，食用蔬果酵素具有以下5大好處：

幫助消化，減少腸胃負擔：酵素能協助分解蛋白質、脂肪與碳水化合物，讓消化更順利，餐後不脹氣。

促進腸道蠕動，維持排便順暢：酵素搭配發酵產生的有機酸與益生菌，能改善腸道菌相、幫助排便。

幫助代謝與能量轉換：酵素參與體內上百種代謝反應，維持能量產生、營養吸收與廢物代謝。

幫助肝臟排毒功能：部分植物性酵素含抗氧化物質，有助減少自由基傷害、輔助肝臟解毒。

養顏美容，改善氣色：酵素中的植化素、維生素與抗氧化物，有助皮膚對抗老化壓力，讓氣色更透亮。

水果酵素雖然好處多，王證瑋也提醒，酵素並不等於減肥仙丹，主要幫助消化與代謝，並不會直接溶解脂肪。此外，應挑選天然蔬果原料、無糖或低糖、非濃縮調味型產品；且可於餐前15-30分鐘飲用，有助啟動消化；胃酸過多者則建議飯後補充。另，酵素含活菌，因此應避光、避免高溫，開封後建議冷藏保存。

王證瑋強調，蔬果酵素就像是幫身體暖機的小助理，只要搭配均衡飲食與足夠水分，就能成為日常保養的加分夥伴，幫你打開消化力，讓腸胃更輕鬆、氣色也更好。

