健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》陰道感染易復發 婦醫：需保持乾爽+菌叢平衡

2025/11/27 19:43

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，對陰道來說，最重要的就是保持乾爽、菌叢平衡。（圖取自freepik）

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，對陰道來說，最重要的就是保持乾爽、菌叢平衡。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕季節交替時的濕氣或厚重衣物，讓不少女性與「陰道感染」反覆纏鬥，新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，有些人治療後還是容易復發，其實和日常習慣有關。對陰道來說，最重要的就是保持乾爽、菌叢平衡，一旦失衡，就容易出現搔癢、異味，甚至感染後反覆發作。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」提到，避免陰道感染可分為外在呵護和內在調理。

外在呵護 保持乾爽潔淨

1.正確清潔外陰部：記得是清潔「外陰部」而不是陰道！要仔細清洗大小陰唇與外陰，保持乾淨即可，無需過度清潔。

2.每天更換內褲：別覺得理所當然就忽略。真的有女性因為出門玩，或沒洗澡就重複穿同一件，結果增加感染風險。

3.半年更新一次內褲：即使天天清洗，布料老化也容易藏菌。建議半年左右就換新，避免細菌殘留。

4.避免使用陰道灌洗液：陰道本來就有健康的菌叢，灌洗反而會破壞保護屏障，讓陰道更脆弱。

內在調理 補充益生菌

適度補充女性益生菌，益生菌有助於維持陰道菌叢平衡，降低感染風險。嚴絢上提醒，蔓越莓主要幫助「尿道」，和陰道是不同部位，吃對才能真正改善問題！很多反覆感染的女性，往往在症狀改善後就鬆懈了，導致又再復發。養成這些簡單的小習慣，才能真正守護妳的私密處健康，讓「妹妹」自然乾爽無異味。

嚴絢上提醒，如果出現異味嚴重、分泌物改變或搔癢影響生活，記得要及早就醫，別自己硬撐。妳的健康，值得被好好守護。

