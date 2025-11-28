健康網》4大快樂荷爾蒙 助眠、找回幸福感

營養師高敏敏說，腦內啡能對抗壓力與焦慮、減輕疼痛，讓人心情放鬆，感到幸福愉悅，攝取濃度70%以上的黑巧克力可促進產生；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心情低落時不僅情緒差，甚至睡眠、人際關係都會間接受到影響。營養師高敏敏表示，人們感受到的幸福感、好心情，其實背後有著快樂荷爾蒙四大天王─腦內啡、血清素、多巴胺、催產素默默運作著。除了外在行為刺激，補充色胺酸、維生素B6、B12、葉酸、Omega-3脂肪酸，也可獲得能量補充，讓你找回愉悅與好眠。

營養師高敏敏於臉書專頁發文指出，掌管著情緒、壓力與幸福感，讓每天生活更有能量也更有愛的快樂荷爾蒙四大天王，包括：

請繼續往下閱讀...

●腦內啡（Endorphin）：又被稱作「天然止痛劑」，能對抗壓力與焦慮、減輕疼痛，讓人心情放鬆、感到幸福愉悅。想增加腦內啡，可透過大笑、看喜劇、規律運動、芳香療法或吃點濃度70%以上的黑巧克力產生。

●血清素（Serotonin）：可說是情緒穩定劑，能穩定情緒，增進愉悅感，讓心情更放鬆也更好眠。想提升血清素，可以透過曬太陽、冥想靜心、親近大自然、規律運動與早睡早起等方式，都能讓幸福感上升。

●多巴胺（Dopamine）：讓人有動力的關鍵荷爾蒙。當我們完成任務或得到回饋時，多巴胺就會飆升，讓人感受到成就與滿足。想讓多巴胺分泌更旺盛，可透過設立小目標、做自己喜歡的事、享受過程、保持充足睡眠等，都會有所幫助。

●催產素（Oxytocin）：被稱作「愛的荷爾蒙」，能帶來信任、安全感與歸屬感，也能降低壓力，增進人際親密度。想自然分泌催產素，可透過擁抱、牽手、親吻、稱讚別人、跟毛小孩玩耍等，均是療癒的快樂來源。

高敏敏並提及，快樂不只來自外在刺激，也能從飲食中獲得能量，想要提高快樂激素可補充以下3大營養素：

●色胺酸：是大腦製造血清素的原料，能安定神經，幫助睡眠；來源如全穀類、乳製品、豆類、堅果、香蕉、雞蛋。

●維生素B6、B12、葉酸：協助色胺酸轉化為血清素的必要元素；來源如腰果、豬肉、蛤蜊、燕麥。

●Omega-3脂肪酸：幫助提升血清素分泌，增進好心情；來源如鮭魚、鯖魚、奇亞籽、亞麻籽、核桃等。

此外，高敏敏指出，除飲食外，維持運動習慣，可促進多巴胺與腦內啡分泌；睡飽飽有助身體修復與穩定情緒；維持腸道健康，腸道好菌多，快樂激素就會多；適度補充維生素B6、葉酸、魚油等保健品輔助，也能讓快樂反應更順暢。

高敏敏提醒，情緒低落時不一定要硬撐，先從吃得好、睡得飽、動得勤開始，讓身體自然就會分泌快樂激素。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法