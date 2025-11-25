健康網》長庚獲社研卓越獎 吸引逾4百國際醫師來台學習

長庚醫療財團法人榮獲社研卓越獎-研究人才培育獎肯定，由長庚決策會陳建宗副主委（右）代表受獎，左為衛福部政務次長林靜儀。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療財團法人再創卓越里程碑，以多年深耕研究、人才培育與社會公益的實力，獲衛福部2024醫療財團法人社研卓越獎的「研究人才培育獎」肯定。去年不只放眼國際，吸引來自49國的431位國際醫師來院接受包括肝臟移植、顯微重建醫療訓練；更促進在地健康，藉減重、戒菸等活動，引導民眾落實健康生活習慣。

長庚決策委員會陳建宗副主委代表領獎時表示，長庚始終秉持創辦人王永慶先生「取之於社會、用之於社會」的核心理念，不僅持續投入六大社研項目，更以科研與教育厚植台灣醫療競爭力，讓資源真正回饋社會。

請繼續往下閱讀...

長庚醫療體系2024年研發成果聚焦於精準醫療、智慧醫學、世代研究與臨床創新，亮點包括：聚焦超音波技術進入三期臨床試驗、罕見疾病基因定序資料庫建置、多項AI診斷工具加速臨床判讀、兒童脂肪肝診斷標準建立，以及質子治療與達文西單孔手術展現優異療效，不斷突破推動臨床應用。

在醫療人才培育上，長庚持續推動國際教育合作，2024年共吸引49國、431位國際醫師來院接受包括肝臟移植、顯微重建、婦女泌尿內視鏡及甲狀腺熱消融等高難度醫療訓練，協助提升其返國後對當地的醫療品質及照護水準。同時，長庚積極購置AR/VR/3D列印、高擬真模擬及高階手術訓練等教學資源，並參與多項國際醫學教育年會，以實證成果讓台灣醫學教育在國際舞台上更具影響力。

在健康促進與衛教方面，長庚透過減重、戒菸、戒檳榔及癌症篩檢等活動，引導民眾落實健康生活習慣。同時也透過流程優化成功提升門診兒童塗氟利用率，守護幼兒口腔健康。此外，亦以創新方式結合保健與美容舉辦銀髮活動，促進長者身心靈健康與社會參與，全面落實預防醫學與全人照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法