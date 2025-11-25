自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》長庚獲社研卓越獎 吸引逾4百國際醫師來台學習

2025/11/25 17:23

長庚醫療財團法人榮獲社研卓越獎-研究人才培育獎肯定，由長庚決策會陳建宗副主委（右）代表受獎，左為衛福部政務次長林靜儀。（長庚醫院提供）

長庚醫療財團法人榮獲社研卓越獎-研究人才培育獎肯定，由長庚決策會陳建宗副主委（右）代表受獎，左為衛福部政務次長林靜儀。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療財團法人再創卓越里程碑，以多年深耕研究、人才培育與社會公益的實力，獲衛福部2024醫療財團法人社研卓越獎的「研究人才培育獎」肯定。去年不只放眼國際，吸引來自49國的431位國際醫師來院接受包括肝臟移植、顯微重建醫療訓練；更促進在地健康，藉減重、戒菸等活動，引導民眾落實健康生活習慣。

長庚決策委員會陳建宗副主委代表領獎時表示，長庚始終秉持創辦人王永慶先生「取之於社會、用之於社會」的核心理念，不僅持續投入六大社研項目，更以科研與教育厚植台灣醫療競爭力，讓資源真正回饋社會。

長庚醫療體系2024年研發成果聚焦於精準醫療、智慧醫學、世代研究與臨床創新，亮點包括：聚焦超音波技術進入三期臨床試驗、罕見疾病基因定序資料庫建置、多項AI診斷工具加速臨床判讀、兒童脂肪肝診斷標準建立，以及質子治療與達文西單孔手術展現優異療效，不斷突破推動臨床應用。

在醫療人才培育上，長庚持續推動國際教育合作，2024年共吸引49國、431位國際醫師來院接受包括肝臟移植、顯微重建、婦女泌尿內視鏡及甲狀腺熱消融等高難度醫療訓練，協助提升其返國後對當地的醫療品質及照護水準。同時，長庚積極購置AR/VR/3D列印、高擬真模擬及高階手術訓練等教學資源，並參與多項國際醫學教育年會，以實證成果讓台灣醫學教育在國際舞台上更具影響力。

在健康促進與衛教方面，長庚透過減重、戒菸、戒檳榔及癌症篩檢等活動，引導民眾落實健康生活習慣。同時也透過流程優化成功提升門診兒童塗氟利用率，守護幼兒口腔健康。此外，亦以創新方式結合保健與美容舉辦銀髮活動，促進長者身心靈健康與社會參與，全面落實預防醫學與全人照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中