健康 > 杏林動態

結核病發生率本島第2低 苗縣衛生局李秀萍獲防疫績優

2025/11/25 17:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部年度防疫績優獎，今（25）日下午於衛福部一樓大廳頒獎，苗栗縣衛生局技士李秀萍投身結核病工作近25年，助縣內確診個案下降率為全國第3名，發生率為本島第二低，獲公務類個人獎，與獲公務類團體獎的部立苗栗醫院、竹南鎮公所，及縣內獲非公務類個人獎的吳昆展診所院長吳昆展，從疾管署長羅一鈞手中接下獎座。

衛生局長楊文志表示，李秀萍投身結核病工作近25年，結核病防治除個案管理外，還須積極擴大接觸者、潛伏結核感染檢查及治療和進行高危險族群篩檢，提高主動發現率，使得縣內確診個案下降率為全國第3名，發生率為本島第二低，其積極作為、戮力從公，功不可沒。

部立苗栗醫院為本縣傳染病專責醫院，堅守應變醫院角色，勇於防疫前線，並持續嚴謹規劃與持續演練，榮獲肯定；竹南鎮於去年發生本土登革熱疫情時，公所動員轄內各里志工整合資源投入工作，使防疫更周全，成功防堵次波疫情發生。

吳昆展醫師為疾病管制署「定點醫師監視通報系統」運作以來的資深定點醫師，回饋社區傳染病疫情提供政策參考，對疾病早期偵測，防堵疫情擴散貢獻良多，長期協助推動各類疫苗接種不遺餘力。

縣長鍾東錦表示，防疫工作需集結各個公私部門，不同專業領域團體與個人的力量，才能守住縣民的健康安全，他謝謝及恭喜獲獎的單位及個人。未來縣府防疫團隊將持續攜手醫療院所秉持全力以赴不鬆懈之工作態度及作為，持續守護鄉親健康，打造「健康無疫家園」。

