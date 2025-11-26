健康網》考試讀書腦力耗盡 中醫授5大食物補腦養神

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，核桃、龍眼乾、枸杞子、紅棗、魚湯，可安神補氣血。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕書才剛看過，轉個頭就忘記？思考也力不從心，明明睡得夠，還是精神不濟、很難專心？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，在中醫看來，大腦的靈活度跟「心、脾、腎」的功能，以及「氣血」是否充足有關。氣血無法順利上達到頭部，腦袋自然就容易當機！5類食物如核桃、龍眼乾、枸杞子、紅棗、魚湯，可安神補氣血。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，聰明吃，能養出高效好腦力。

▪核桃：不只是「以形補形」，核桃能「補腎填精」，中醫認為腎主骨生髓，而腦為髓之海，補腎有助於強化腦力。它富含的Omega-3也能活化腦細胞。

▪龍眼乾：專門「養心血、安心神」，適合思慮過度、耗傷氣血而導致健忘、疲倦、睡不好的族群。可以用來煮粥或泡茶，搭配紅棗效果更好。

▪枸杞子：擅長「補肝腎、明目」，用腦過度常伴隨用眼過度，枸杞能同時滋養肝腎，保護腦細胞與視力，延緩退化。

▪紅棗：能「補脾氣、養氣血」。脾胃是氣血的來源，氣血充足，像幫浦一樣把養分送到大腦，才能維持思緒清晰。

▪魚湯：有「健脾益氣」的功效，富含優質蛋白質，能為大腦提供必需營養。適合脾胃虛弱、讀書容易疲倦的人，且煮成魚湯溫和好吸收。

中醫調理這樣做

▪中藥聰明方：像是天王補心丹、歸脾湯等，能針對心脾兩虛、氣血不足的根本原因調理。周宗翰提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

▪頭皮針灸活化：透過針灸百會、四神聰等頭部穴位，可以直接促進頭部循環，達到醒腦開竅的效果。

日常補腦做3件事

1.少吃甜食炸物：這些食物容易產生「痰濕」，讓頭腦昏沉不清爽。

2.睡好子午覺：晚上11點前入睡，中午小睡15分鐘，是最好的養神方式。

3.適度動一動：起身散步能促進氣血循環，把氧氣送到腦部才有效率。

