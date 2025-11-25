自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

求子多年不順遂 接受試管嬰兒療程後1次得3寶

2025/11/25 17:17

1對求子多年的夫妻，透過試管嬰兒的療程，一舉喜迎3寶。（東元綜合醫院提供）

1對求子多年的夫妻，透過試管嬰兒的療程，一舉喜迎3寶。（東元綜合醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕一對年約4旬的夫婦，多年自然求子無果，決定求助艾微芙國際生殖中心，透過試管嬰兒療程，成功孕育了3胞胎，也在東元綜合醫院團隊幫忙下，安然誕下這3寶，讓這對新手爸媽一次擁有3倍的幸福。

艾微芙國際生殖中心醫師楊文瑞說，檢查發現這對夫妻不太容易受孕，除太太卵巢庫存量偏低，先生的精子型態也不佳，還好他們療程中積極調整作息，最後僅僅半年就順利懷孕，植入的2顆胚胎中，有1顆胚胎還自然分裂成雙胞胎，等於是3寶一起來報到。

考慮多胞胎的生產風險比較多，楊文瑞要求媽媽每週都要回診，緊密關心母、胎到第10週確定3寶都健康長大中，就連第12週做的子癲前症的風險評估和染色體檢查結果也都在正常範圍。

為了能平安「卸載」，他們選擇有接生多胞胎經驗的東元醫院婦產科醫師吳瓊惠幫忙接生。她從產檢起就嚴格要求孕婦執行精準的飲食和體重控制，加強關注心肺功能，提供方法促進血液回流；並控制胎兒個別體重不超過2000公克等，計畫在32週到34週之間生產。

懷孕末期的母體體重一度飆升到89公斤，孕肚壓迫下半身影響血液循環，曾讓她暈眩，孕肚壓迫恥骨和尾椎的疼痛，更是連翻身都得靠先生幫忙。

所幸最後3寶在34週時平安剖腹順產，3姊弟體重從1840公克到2105公克不等。最嬌弱的小妹妹則在新生兒加護病房團隊24小時細心呵護下，成功克服肺部發育緩慢的挑戰，歷經43天後，終於從新生兒重症監護室「畢業」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中