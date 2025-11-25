求子多年不順遂 接受試管嬰兒療程後1次得3寶

1對求子多年的夫妻，透過試管嬰兒的療程，一舉喜迎3寶。（東元綜合醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕一對年約4旬的夫婦，多年自然求子無果，決定求助艾微芙國際生殖中心，透過試管嬰兒療程，成功孕育了3胞胎，也在東元綜合醫院團隊幫忙下，安然誕下這3寶，讓這對新手爸媽一次擁有3倍的幸福。

艾微芙國際生殖中心醫師楊文瑞說，檢查發現這對夫妻不太容易受孕，除太太卵巢庫存量偏低，先生的精子型態也不佳，還好他們療程中積極調整作息，最後僅僅半年就順利懷孕，植入的2顆胚胎中，有1顆胚胎還自然分裂成雙胞胎，等於是3寶一起來報到。

考慮多胞胎的生產風險比較多，楊文瑞要求媽媽每週都要回診，緊密關心母、胎到第10週確定3寶都健康長大中，就連第12週做的子癲前症的風險評估和染色體檢查結果也都在正常範圍。

為了能平安「卸載」，他們選擇有接生多胞胎經驗的東元醫院婦產科醫師吳瓊惠幫忙接生。她從產檢起就嚴格要求孕婦執行精準的飲食和體重控制，加強關注心肺功能，提供方法促進血液回流；並控制胎兒個別體重不超過2000公克等，計畫在32週到34週之間生產。

懷孕末期的母體體重一度飆升到89公斤，孕肚壓迫下半身影響血液循環，曾讓她暈眩，孕肚壓迫恥骨和尾椎的疼痛，更是連翻身都得靠先生幫忙。

所幸最後3寶在34週時平安剖腹順產，3姊弟體重從1840公克到2105公克不等。最嬌弱的小妹妹則在新生兒加護病房團隊24小時細心呵護下，成功克服肺部發育緩慢的挑戰，歷經43天後，終於從新生兒重症監護室「畢業」。

