健康網》聯新國際醫院e起做問卷 效率加快逾8成

〔健康頻道／綜合報導〕聯新國際醫院善用雲端問卷系統推動「健康台灣深耕計畫」已滿2年，全面啟動院內無紙化及流程自動化，即時數據分析能以圖表形式追蹤民眾對醫療服務的滿意度，使顧客意見處理效率提升。

聯新國際醫院人資處副處長郭宇真表示，過去處理顧客意見需花費6週的時間，現在縮短至1週，效率提升加快83%，大幅提升醫療服務品質與病患照護效率。

聯新國際醫院數位發展部部長徐偉倫指出，醫療體系普遍面臨護病比挑戰、行政工作沉重等問題，透過雲端問卷的導入能將盤點藥品、設備、病床交班表等流程，全數透過數位化提升作業效率，協助院方優化管理流程。

數位問卷與過去紙本相比，解決回收率低、手動建檔需大量人力等瓶頸。徐偉倫說，雲端系統平台提供超過20種醫療業常見範本，協助院內一線人員可快速上手，無需額外動用 IT 開發資源，大幅降低跨部門溝通成本，使醫護人員能將更多時間投注於核心醫療服務。

聯新國際醫院目前已將雲端問卷系統應用範圍擴展至門診與健檢滿意度調查、糖尿病照護、癌症篩檢衛教推播、健檢套餐預約等醫療服務。今年更推出員工建置問卷獎勵機制，鼓勵一線醫護及行政單位主動建置實用問卷範本，優化院內行政流程。

