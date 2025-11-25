自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒高峰在跨年前後！ 羅一鈞：伊科11最兇、克沙奇也流行

2025/11/25 16:56

羅一鈞表示，這波腸病毒流行會持續到明年一月中下旬，高峰可能落在跨年前後。（記者蔡淑媛攝）

羅一鈞表示，這波腸病毒流行會持續到明年一月中下旬，高峰可能落在跨年前後。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒已正式進入流行期，造成多名新生兒重症死亡，疫情仍在上升。疾管署署長羅一鈞今天表示，預估這波流行會持續到明年1月中下旬，高峰可能落在跨年前後。今年上半年流行的是伊科病毒11型，容易造成新生兒感染及重症，目前已退居第 3、4 位；目前型別已轉換為主要流行的克沙奇病毒，會引起典型手足口症及咽峽炎，對 3 歲以上學齡前兒童較易造成感染及重症，必須特別注意。

台中市小兒科醫師施勝桓也說，過去流行腸病毒伊科病毒11型，主要發生在1歲以下的嬰兒，很難一眼就看出症狀，後這兩周以來則以就讀幼兒園幼生感染為主，為3歲到學齡前的幼兒，罹患型別為克沙奇病毒，出現手足口症及咽峽炎，但也有11個月大的嬰兒罹患，有典型的手足口出現水泡，甚至連屁股也長水泡，也有幼兒園一班裡已有3、4名幼兒群聚感染。

施勝桓醫師指出，11個月大嬰兒罹患腸病毒，出現手足口症。（施勝桓醫師提供）

施勝桓醫師指出，11個月大嬰兒罹患腸病毒，出現手足口症。（施勝桓醫師提供）

羅一鈞今天參加中山醫學大學圖書館週暨世界愛滋病日活動受訪指出，腸病毒進入流行期以後，大概每週就診人次在1萬1000人到1萬2000人之間，預計在11月底、12月初疫情還會再往上升，所以高峰可能會落在跨年前後，要注意這段期間可能有很多小朋友會出現腸病毒相關症狀，甚至重症案例，例如腦炎，或心肌炎的案子會發生。

羅一鈞說，今年統計腸病毒重症死亡個案，確實集中在出生未滿1個月的新生兒，是因為當時流行的是伊科病毒11型，對剛出生新生兒特別具有殺傷力。

目前腸病毒流行的型別是針對大小孩的克沙奇病毒，那類病毒會引起比較典型腸病毒症狀，如手腳會起水泡、紅疹，或是口腔有嚴重的潰瘍，已提醒醫師要特別注意這波腸病毒疫情、及早診治，也請家長特別注意，如果家中有這些症狀的小朋友，不要到學校上課，以免造成班級內的傳染。

