健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肌少、體脂高 營養師：小心落入「瘦胖子」陷阱

2025/11/26 12:16

好食課營養師表示，過瘦或飲食過度限制，導致營養不均衡、體脂高或肌肉不足，不僅無法降低慢性病風險，反而使身體更脆弱；情境照。（圖取自freepik）

好食課營養師表示，過瘦或飲食過度限制，導致營養不均衡、體脂高或肌肉不足，不僅無法降低慢性病風險，反而使身體更脆弱；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕體重輕盈是許多人追求的目標，甚至被視為健康的代名詞。但事實上，體重低並不等於沒有慢性病風險。好食課營養師表示，慢性病涵蓋非常多樣，常見如高血壓、B型及C型肝炎、糖尿病、心血管疾病等，均屬於慢性病範疇。即使體重輕，若營養不均衡、體脂肪過高或肌肉量不足，一樣可能提高慢性病風險。

營養師於臉書專頁「好食課」發文表示，判斷體重是否健康，最常見的指標就是BMI（身體質量指數）。正常成年人的BMI應維持在18.5-24之間，低於18.5屬於體重過輕，高於24則為過重或肥胖。不過，BMI只能提供體重是否過輕或過重的粗略判斷，不能反映體脂肪、肌肉量。因此若 BMI 正常，也不代表健康完全沒有風險。

體重過輕3大風險

營養師進一步提及，體重過輕的三大健康風險，包括：

能量供應不足：長期攝取熱量低於生理需求，會使心跳、呼吸、體溫等基本運作無法維持，容易出現疲倦、活動力下降、怕冷等症狀。

蛋白質不足與肌肉流失：飲食中若蛋白質攝取不夠，身體會分解肌肉作為能量來源，不僅肌肉量減少，體力與免疫力也下降，傷口癒合、器官修復能力同樣會變差。

脂肪與荷爾蒙製造材料不足：脂肪攝取太少，會影響脂溶性維生素吸收、性荷爾蒙合成，導致女性月經不規則、骨質疏鬆等問題。

營養師表示，據研究指出，即使BMI在正常或偏低範圍，只要體脂肪偏高、肌肉量不足，也可能陷入「瘦胖子」陷阱。此族群心血管疾病、糖尿病風險高於一般正常體重者與健康肥胖族群，代表瘦只是外觀，真正決定健康的是體脂肪、肌肉比例和代謝指標。健康的體態應該著重於營養充足、代謝穩定、肌肉與骨骼強韌；過瘦或飲食過度限制，不僅無法降低慢性病風險，反而使身體更脆弱。

6大生活飲食重點

想要維持身體健康，營養師建議，日常應掌握以下生活型態、飲食重點：

BMI目標：維持在 18.5–24的理想範圍。

全穀雜糧與蔬果：避免過度限醣，讓身體有足夠能量運作，同時攝取纖維與維生素。

補充足量蛋白質：每餐攝取足夠的優質蛋白質，如：豆、魚、蛋、肉等，以維持肌肉和免疫力。

不要害怕健康脂肪：適量攝取不飽和脂肪，如：堅果、酪梨、橄欖油、深海魚等，維持荷爾蒙與脂溶性維生素吸收。

規律運動：除了有氧運動外，建議搭配肌力訓練以提升肌肉量。

定期健檢：可有效針對血壓、血糖、血脂、肝腎功能及身體質量指數等問題及早偵測並介入

營養師提醒，若長期偏瘦且發現體重無法增加、月經不規則或時常疲倦等狀況，建議應尋求營養師或專業醫護人員協助。

