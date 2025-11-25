健康網》甜食與穩糖可共存？ 百萬網紅「控糖女神」曝5祕訣

專家建議，不妨把甜食安排在午餐或晚餐後，因為胃中已有食物，可讓糖份慢慢釋放，血糖波動不會太劇烈；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾在晚餐後忍不住吃甜點，吃完後又感到內疚？法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，享受甜食不代表錯誤，關鍵在於「有意識的選擇」。她建議，生活中難免有想吃甜食這種「享樂決策」的狀態，不妨選擇在餐後吃甜食，並且避免空腹吃，便能在享樂與控制血糖間取得平衡。

許多人認為，吃任何含糖的食物就是「失敗」。潔西．伊喬斯佩認為，食物選擇可以分為2類：「健康決策」與「享樂決策」。健康決策通常發生在早晨，例如選擇高蛋白、鹹味早餐，有助於維持血糖穩定、提升能量與大腦功能，維持身體長期健康。

請繼續往下閱讀...

她接著說，相較之下，晚餐後坐在電視前享受巧克力，屬於享樂決策，其目的在於獲取快樂與多巴胺，而非提升健康。因此，無需有罪惡感。她自己也會在晚餐後吃多塊巧克力，只要清楚自己是在尋求愉悅感。

她又說，吃甜食時，舌頭感受到甜味後會釋放多巴胺，讓人感到快樂。但甜食會降低線粒體功能，進而減少長期能量產生，使人更容易疲倦。因此，享受甜食的同時，也要明白這並非能量來源，而是帶來愉悅。

減少血糖飆升的技巧

即使吃甜食屬於享樂決策，民眾仍在意造成血糖波動影響健康，想要吃甜食又控制血糖，潔西．伊喬斯佩建議，不妨採取以下5項方法：

●餐後吃甜食：將甜食安排在午餐或晚餐後，因為胃中已有食物，可讓糖份慢慢釋放，血糖波動不會太劇烈。

●避免空腹吃糖：早餐或空腹吃糖（如早餐穀片、果汁、甜麵包），會破壞全天血糖曲線，容易引起後續血糖波動。

●餐前喝醋水：餐前一湯匙醋加水，可減緩糖份進入血液。

●給糖「穿衣服」：在甜食中加入蛋白質、脂肪或纖維，例如，巧克力蛋糕搭配希臘優格或堅果，能降低血糖飆升速度。

●甜食後活動10分鐘：簡單走動、整理家務或做手臂運動，可幫助肌肉消耗糖分，減少血糖震盪。

潔西．伊喬斯佩總結，甜食不必完全避免，享樂與健康可以共存。只要掌握餐後吃、給糖「穿衣服」、餐前醋水、甜食後活動等技巧，既能獲得快樂，又能減少血糖飆升風險。主要的關鍵核心在於「有意識地做出選擇」，了解自己吃甜食的原因，並在享樂與健康間取得平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法