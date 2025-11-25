健康網》白袍不常換洗 恐成「行走的細菌」

營養師高敏敏指出，每天接觸病人、飛沫、體液，若白袍沒有定期清洗，就可能成為看不見的「細菌載體」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫療機構人員穿的白袍多久洗一次？看起來乾淨，其實是細菌的溫床。營養師高敏敏於臉書粉專指出，每天接觸病人、飛沫、體液，若白袍沒有定期清洗，就可能成為看不見的「細菌載體」。不同醫護職類清洗頻率各有差異，但真正影響衛生的關鍵，其實藏在日常習慣裡。

高敏敏分享，根據統計，平均白袍清洗頻率：

1.醫師：一週一次（約40.3％）

多在診間與病房巡視，接觸患者與家屬，可能沾上飛沫與細菌。若不定期清洗，就容易成為感染的潛在來源。

2.牙醫師：一週一次（約40.4％）

長時間近距離接觸患者口腔，常會沾到唾液、血液與飛沫。若清潔不勤，也可能成為細菌溫床。

3.醫檢師：一週一次（約49.9％）

雖不直接照護病人，但在實驗室中接觸檢體，仍暴露於潛在感染源。為維持檢驗環境衛生，需定期清洗。

4.護理師：一週二至三次（約45.1％）

與患者互動最頻繁，協助抽血、換藥、照護傷口，白袍容易被汙染，因此多會每週清洗數次；甚至天天更換，以維持最高防護。

營養師高敏敏提到，營養師主要在營養室、病房訪視，白袍多為識別用途。（高敏敏提供）

5.營養師：約兩週一次

主要在營養室、病房訪視，白袍多為識別用途。接觸病患時間短，因此清洗頻率相對較低。但仍建議定期更換，以維持專業形象與衛生。

高敏敏提到，從統計來看，不同職業的清洗頻率略有差異，但無論是哪個角色，想要真正防止細菌滋生，除了清洗次數外，日常習慣也非常關鍵！

怎麼做才能讓白袍更潔淨

●養成良好日常習慣：勿穿著院內白袍外出，休息、用餐或外出時應脫下，避免病菌擴散。

●多準備幾件輪替：建議至少準備3件白袍，輪流替換更衛生。

●與一般衣物分開清洗：白袍勿與一般衣物混洗，以避免交叉汙染。

●高溫水洗＋日曬殺菌：使用>60°C熱水洗滌並日曬，減少細菌殘留與異味。

高敏敏提醒，別以為白袍沒沾到污漬就代表乾淨，許多細菌是肉眼看不見的，定期清洗、正確晾曬才能守護自己的健康與專業。

