健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌代謝物TMAO 早期損腎的幕後黑手

2025/11/26 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

三甲胺氧化物（TMAO）是腸道菌把飲食中的卵磷脂與肉鹼代謝後產生的物質。動物實驗顯示TMAO能提高尿白蛋白/肌酸酐比（urine albumin to creatinine ratio, UACR），是腎臟損傷早期的敏感指標；但在人類中TMAO與尿蛋白變化的長期關係仍不清楚。

發表於 Clinical Journal of the American Society of Nephrology （2025 Sep 25） 的研究，納入6,723名美國社區成年人，追蹤中位數15.7年，檢測血漿TMAO及相關代謝物（γ-丁酰甜菜鹼、crotonobetaine、肉鹼、膽鹼、甜菜鹼）與UACR變化。結果顯示，TMAO濃度最高分位與最低分位相比，發生新發增多白蛋白尿的風險提高（HR=1.41），嚴重白蛋白尿風險也升高（HR=1.73）。TMAO還與UACR上升速率加快相關（10年變化40.6% vs. 22.1%）。其他代謝物如crotonobetaine、γ-丁酰甜菜鹼與肉鹼也與UACR升高速率相關；膽鹼則與所有三項腎損傷指標均正相關。

透視腸道菌》腸道菌代謝物TMAO 早期損腎的幕後黑手

這項大型長期追蹤顯示，TMAO及其相關腸道菌代謝物可能是腎臟早期損傷的新風險因子，也提醒我們飲食與腸道菌代謝對腎健康的重要性。平日多吃高纖蔬果、少吃紅肉、動物內臟與高卵磷脂食物，可減少TMAO生成；搭配規律生活、控制血壓血糖，有助於保護腎臟。未來若能針對TMAO途徑開發新療法，或調整腸道菌組成來降低TMAO代謝，將有望成為延緩蛋白尿與腎病變進展的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

