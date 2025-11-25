自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豬肉部位營養成分比一比 吃錯部位熱量差3倍

2025/11/25 19:13

好食課營養師楊婷貽指出，豬五花是油脂最多的地方，帶皮的五花肉熱量達368大卡，常見料理有東坡肉、梅干扣肉、蒜泥白肉等。（資料照）

好食課營養師楊婷貽指出，豬五花是油脂最多的地方，帶皮的五花肉熱量達368大卡，常見料理有東坡肉、梅干扣肉、蒜泥白肉等。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕豬肉是餐桌上常見料理使用肉品之一，不論煎煮炒炸，風味各不同。好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，根據農委會資料，豬肉是國人排名第二最常吃的肉品，幾乎每個部位都有人愛吃。不過，由於各部位所含營養成分不同，熱量差距也大，以相同重量的豬肉來說，熱量最低的是後腿肉，僅有123大卡，而常見做成東坡肉的五花肉則是368大卡，兩者熱量足足差了近3倍。

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文說明，以每100公克份量的豬肉計算，解析常見12個豬肉部位的熱量、脂肪、蛋白質等營養成分如下：

松阪豬：即豬的頸部肉，熱量284大卡，脂肪佔23%，蛋白質佔17%。

梅花肉：位於豬上肩部位的肉，熱量207大卡，脂肪14%，蛋白質19%，火鍋菜單一定有它。

大里肌：位於豬的背脊，瘦肉偏多，熱量212大卡，脂肪14%，蛋白質19％，適合短時間的料理方式，如炸豬排、燒肉、熱炒。

小里肌：也稱為腰內肉，位於豬背部及肚子之間，口感十分軟嫩，適合快炒、油炸，熱量139大卡，脂肪5%，蛋白質21%。

後腿肉：瘦肉多，口感結實，熱量123大卡，脂肪4%，蛋白質20%，常做成絞肉、香腸、火腿。

菊花肉：菊花肉可不是在屁股，它是豬臉頰的肉，因肉的紋路有點像菊花而得名。熱量157大卡，脂肪8%，蛋白質19%。

胛心肉：豬的肩胛肉，在前腿上面的肉，熱量295大卡，脂肪25%，蛋白質17%。

豬肝連：是豬的橫膈肌，熱量220大卡，脂肪18%，蛋白質15%。

五花肉：位於豬的肚子，是油脂最多的部位，帶皮五花肉熱量達368大卡，與後腿肉等部位熱量整整差了快3倍。此外，脂肪高達34%，蛋白質15%。常見料理有東坡肉、梅干扣肉、蒜泥白肉。

豬腳：熱量293大卡，脂肪23%，蛋白質20%，適合長時間燉煮的料理，如豬腳麵線、燉豬腳。

豬腱：滷味或小吃常看到的豬腱肉，位於豬腳上面一小塊。熱量184大卡，脂肪11%，蛋白質19%。

豬尾巴：別小看豬尾巴，熱量高達295大卡，脂肪25%，蛋白質16%，想減肥時，滷味可考慮避開它。

