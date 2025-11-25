腎病照護 健保署與5大醫學會推SOP

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣慢性腎臟病（CKD）盛行率高，約每8名成人就有1人受影響，但近9成患者不知道自己的腎有問題。健保署今（25日）攜手五大醫學會推出「台灣慢性腎臟病臨床照護流程共識」，以本土實證制定標準化流程，讓第一線醫師能「照著做就對了」，避免因判斷落差造成病患漏接治療。

衛福部次長莊人祥指出，腎病長年躋身十大死因，但照護牽涉跨科又複雜，過去指南概念多、步驟少，臨床常要靠經驗判斷，新推出的共識把抽象原則變成可操作的流程，讓「什麼時候介入、什麼時候調藥、何時應轉腎臟科」更清楚。

請繼續往下閱讀...

健保署署長陳亮妤提到，衛福部推動的三高防治888計畫，目標2030年讓80%病友納入照護網、80%接受生活習慣諮詢、80%達到控制，現已有61%病友納入照護網、46%完成生活習慣諮詢，進展比預期快，且加入整合照護的CKD患者，10年內洗腎風險僅一般病人的1/10。

國健署署長沈靜芬說，CKD「沒感覺」最麻煩，成人健檢資料顯示，30歲以上約1成符合 CKD診斷，若合併三高更達3成。今年健檢下修到30歲，就是希望更早找出風險族群，並新增腎病識能衛教，讓民眾看懂eGFR（腎絲球過濾率）、尿蛋白與分期，清楚該做哪些生活調整。

台灣腎臟醫學會、心臟學會、糖尿病學會、家庭醫學醫學會及基層糖尿病學會與健保署共同推出「台灣慢性腎臟病臨床照護流程共識」，把不同科別的處置方式統整成一條「同一張路線圖」，讓醫師有共同遵循的標準，也讓病人不再被不同醫囑弄得霧煞煞。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和說，醫師以前都知道三高控制重要，但不同科別標準不一致，患者反覆在不同門診間跑，追蹤常常斷掉，新的共識把達標值、處置步驟和轉介時機寫得更清楚，第一線不必再自己摸索，也能避免錯過最佳介入時間。

