自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

H3N2回歸 羅一鈞警告：少見病毒株重返

2025/11/25 15:56

疾管署署長羅一鈞表示，針對今年流行A流H3N2，過去幾年未流行，預估今年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，病例也會比今年9月流行時更多。（記者蔡淑媛攝）

疾管署署長羅一鈞表示，針對今年流行A流H3N2，過去幾年未流行，預估今年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，病例也會比今年9月流行時更多。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕日本流感急升！疾管署署長羅一鈞表示，日本這波流感疫情是在台灣9、10月流感疫情後出現，且在耶誕節前後達到高峰，赴日應做好接種疫苗等防疫措施，另針對今年流行A流H3N2，過去幾年未流行，預估今年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，病例也會比今年9月流行時更多。

羅一鈞今天參加中山醫學大學圖書館週暨世界愛滋病日活動受訪表示，日本這波流感是繼台灣流感流行之後開始產生，台灣上一波流感流行是9月開學開始的，10月達到最高峰，11月初已脫離流行期，不過預計可能在明年一月天氣變冷之後，一月到春節前後這段期間會進入高峰。

目前日本流感流行也往高峰邁進，可能在耶誕節前後會達到最高點，羅一鈞提醒，民眾這段期間要到日本應做好預防措施，要戴口罩、避免到人潮擁擠的場合，並且在國內可以先打好疫苗再去。

羅一鈞也說，台灣目前公費流感疫苗大約剩50多萬劑，目前打氣旺，預估可能在12月初到12月中旬，會有若干的限制，接著逐漸會用罄，大約12月底到明年1月初，全國大概會用畢，他也呼籲盡快施打疫苗，接種疫苗的保護力對於住院的預防能達到7成，防疫重症效果好。

羅一鈞也說，今年流行病毒株為H3N2是台灣過去幾個流行季沒有流行過的型別，從9月觀察起來病例也不少，未來明年1、2月預期受天候影響，病例數可能會比9月這一波更多，但今年疫苗打氣旺，因此應該不會像今年年初出現單週病例19萬多人次的嚴重局面。

他強調，今年也會透過春節醫療應變計畫，減少春節疫情造成急診或住院擁塞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中