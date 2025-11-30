自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》溫差大關節好痠痛 醫推5食材護骨不僵硬

2025/11/30 07:28

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，花椰菜、栗子、南瓜、酪梨、柑橘類水果，是護骨好食材。（圖取自freepik）

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，花椰菜、栗子、南瓜、酪梨、柑橘類水果，是護骨好食材。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早晚溫差漸大，許多人開始感覺到關節痠痛或僵硬，新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，除了適度熱敷、伸展外，其實「吃對食物」也能幫助骨骼保養。他也分享5種護骨食材，分別是花椰菜、栗子、南瓜、酪梨、柑橘類水果。讓大家從飲食開始，為關節打好底子。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，5種護骨食材。

●花椰菜：含有豐富的維生素C與K，能促進膠原蛋白生成，幫助軟骨修復，也有助於鈣質吸收。

●栗子：含有鎂、磷、鉀等礦物質，能促進骨骼代謝，提升骨密度。

●南瓜：β-胡蘿蔔素能轉化為維生素A，維持軟骨健康，還含有鉀與鎂，能減少骨質流失。

●酪梨：好脂肪來源之一，Omega-3脂肪酸能減少關節發炎，搭配維生素K幫助骨骼吸收鈣質。

●柑橘類水果：秋冬盛產的柑橘富含維生素C，不僅提升免疫力，也能促進膠原蛋白合成，對關節韌帶有保護作用。

張耀元補充，飲食只是保養的一環，若關節不適持續或疼痛加劇，務必要及早就醫檢查。把握當季食材，吃得健康、動得安心！

