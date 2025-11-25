自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要

2025/11/25 15:46

郭綜合醫院胸腔外科醫師李武駿指早些發現胸部小結節有無癌化情形，低劑量電腦斷層是很重要的早期篩檢工具。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院胸腔外科醫師李武駿指早些發現胸部小結節有無癌化情形，低劑量電腦斷層是很重要的早期篩檢工具。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。

郭綜合醫院胸腔外科醫師李武駿表示，由此案例來說，肺部小結節的長期變化，比單次影像的大小更能判斷風險。肺部結節是胸腔外科門診最常見、也最讓人不安的影像發現，實際上超過9成的結節都是良性，但面對影像上那顆「小點點」，如何判斷風險、決定追蹤或治療，是醫療團隊與病患共同面對的重要課題。

2023年7月的胸部電腦斷層，發現63歲王姓男子右上肺有近1公分大的毛玻璃樣病灶（箭頭指處）。（郭綜合醫院提供）

2023年7月的胸部電腦斷層，發現63歲王姓男子右上肺有近1公分大的毛玻璃樣病灶（箭頭指處）。（郭綜合醫院提供）

在檢查工具上，李武駿指胸部X光雖是常見的基礎影像，但會受骨骼、心臟及橫膈等遮蔽，造成許多盲點，小於1公分的結節幾乎無法被X光偵測，即使大於1公分的毛玻璃病灶也可能被忽略。因此，低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）才是有效的肺癌早期篩檢工具。

目前政府提供的公費 LDCT 篩檢，對象包含兩大族群：具有肺癌家族史者，父母、子女或手足曾被診斷罹患肺癌者，男性從45歲到74歲；女性40歲到74歲；而重度吸菸者（吸菸達20包1年、目前仍在吸菸或戒菸未滿15年者（50–74歲）。這些民眾每兩年可接受1次LDCT 檢查，以及早發現可疑病灶。

李武駿說，當結節被發現後，多數情況不需立即處理，而是依照國際指引採行定期追蹤。結節大小、實質成分比例、是否增大，會決定追蹤頻率，從3個月至1年不等。若結節顯示高度惡性特徵，會進一步安排正子攝影、切片或手術，以確定診斷。

一旦確診是惡性，治療方式會依腫瘤大小、位置及分期而異。對於小於2公分的毛玻璃型早期肺癌，可做胸腔鏡楔狀或分葉切除，兼顧根治與術後肺功能；若為較大或具實質成分的腫瘤，以切除肺葉較佳，能降低復發風險；而無法手術的病患可接受高精度放射治療。此外，標靶與免疫治療則根據基因檢測結果量身打造，尤其適用於進展期或具特定基因突變的患者。

