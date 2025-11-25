自由電子報
健康 > 心理精神

不理會睡眠呼吸中止 將增罹患帕金森氏症風險

2025/11/25 16:01

研究發現，未經治療的阻塞性睡眠呼吸中止症會顯著增加罹患帕金森氏症的可能性，但使用CPAP可降低此風險。（歐新社）

研究發現，未經治療的阻塞性睡眠呼吸中止症會顯著增加罹患帕金森氏症的可能性，但使用CPAP可降低此風險。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，未經治療的阻塞性睡眠呼吸中止症會顯著增加罹患帕金森氏症的可能性，但使用持續性正壓呼吸器（CPAP）可降低此風險。該研究發表於美國醫學會神經病學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國俄勒岡健康與科學大學和波特蘭退伍軍人醫療保健系統的研究人員，分析了1999年至2022年間透過美國退伍軍人事務部接受治療的1100多萬美國退伍軍人的電子健康記錄。

分析結果顯示，未使用CPAP治療的睡眠呼吸中止症患者患帕金森氏症的可能性，幾乎是使用該療法患者的2倍。研究團隊確認，患者若不接受治療，罹患帕金森氏症的風險會長期升高。

即使考慮了肥胖、年齡和高血壓等因素，研究人員仍確定未經治療的睡眠呼吸中止症與帕金森氏症之間有明顯關聯。

俄勒岡健康與科學大學醫學院病理學助理教授、波特蘭退伍軍人醫院病理學家斯科特（Gregory Scott）表示，不接受治療的睡眠呼吸中止症患者不一定會患上帕金森氏症，但風險會顯著提高。

斯科特指出，有些睡眠呼吸中止症患者不願接受CPAP治療，但許多接受該療法的退伍軍人都對其讚不絕口。他說若其他人知道CPAP療法可降低患帕金森氏症的風險，或許能進一步說服睡眠呼吸中止症患者接受CPAP療法。

俄勒岡健康與科學大學神經病學助理教授、波特蘭退伍軍人醫院神經科醫生尼爾森（Lee Neilson）指出，若人在睡眠中停止呼吸，使氧氣水平低於正常值，那麼其神經元功能可能也無法正常發揮。使用CPAP可解決該問題，還能增強人體對包括帕金森氏症在內的神經退化性疾病的抵抗力。

