健康網》孕期皮膚乾癢、變黑 國健署教你保養3原則

〔健康頻道／綜合報導〕女性懷孕後會明顯感受到身體變化，其中最令人困擾的，就是突如其來的皮膚問題，乾癢、變黑、妊娠紋接連出現。想減少孕期皮膚不適，根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，可掌握正確保養3原則，包括使用產品成分要慎選、穿著衣物要留意，與不要害怕就醫等，就能讓孕媽咪不讓肌膚問題破壞孕期心情。

根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，女性在懷孕期間，情緒及荷爾蒙濃度變化，會對皮膚帶來或大或小的變化，以下列出3個常見的皮膚狀況：

●色素沉澱

不少孕媽咪會發覺像是腋下、鼠蹊部、膝蓋、乳頭等部位，都會顏色變黑、觸感變粗的情況，甚至是臉部出現所謂的「孕斑」。這些狀況多與體內荷爾蒙變化有關，例如雌激素濃度升高，可能促使皮膚的黑色素細胞增多，導致身體部分部位黑色素沉澱，膚色變黑。

建議媽咪懷孕期間仍要維持防曬的習慣，並以物理性防曬較為妥當，像是外出穿著長袖衣物、配戴帽子、口罩等。如要選擇美白類保養品，成分以維生素C為主，避免有害成分影響肚中胎兒。

●乾燥搔癢

肌膚乾癢，是多數孕媽咪面臨到的困擾，如孕前就有這類的肌膚狀況，懷孕後隨著身體新陳代謝變快，皮膚生長快速，更是會癢個不停，嚴重的話，還可能在皮膚上留下一道道抓痕。

面對乾癢，可先從調整飲食內容做起，減少攝取油炸、高熱量、辛辣等刺激性食物；挑選成分天然的乳液，早晚塗抹於肌膚上並按摩使肌膚有彈性，氣候乾冷時，也可加強使用保濕類產品，質地以油狀、膏狀為主，以降低搔癢不適感。

●妊娠紋

妊娠紋的生成，多與基因和體質有關，主要原因為肌膚遭受到過度的拉扯，導致皮膚的膠原蛋白及彈性纖維被破壞而斷裂，常出現的部位有腹部、胸部、臀部、大腿等。由於妊娠紋一旦生成，要消除就很困難，因此預防工作顯得重要。

首先是要做好體重管理，標準體位的孕婦，整個孕期體重增加應控制在10至14公斤左右，而原本較重的孕婦，其增重應更少，而從懷孕初期，就要開始使用乳液、妊娠油等潤膚產品來塗抹，同時搭配輕柔的按摩，增加肌膚彈性。

孕期保養3原則

國健署提醒，為了減少肌膚不適，孕媽咪不妨從以下3大保養方法著手改善：

1.慎選產品成分：避免香精、色素、防腐劑等刺激物，成分越單純越好，有疑慮就請教醫師。

2.衣物以透氣、寬鬆為主：孕期肌膚更敏感，應避免緊繃或悶熱的材質，讓皮膚保持舒適。

3.不要害怕就醫：皮膚問題嚴重時應尋求醫師協助，避免延誤治療並影響生活品質。

