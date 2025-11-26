自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期皮膚乾癢、變黑 國健署教你保養3原則

2025/11/26 13:09

女性懷孕後明顯感受到身體變化，其中最令人困擾的就是皮膚乾癢等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

女性懷孕後明顯感受到身體變化，其中最令人困擾的就是皮膚乾癢等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性懷孕後會明顯感受到身體變化，其中最令人困擾的，就是突如其來的皮膚問題，乾癢、變黑、妊娠紋接連出現。想減少孕期皮膚不適，根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，可掌握正確保養3原則，包括使用產品成分要慎選、穿著衣物要留意，與不要害怕就醫等，就能讓孕媽咪不讓肌膚問題破壞孕期心情。

根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，女性在懷孕期間，情緒及荷爾蒙濃度變化，會對皮膚帶來或大或小的變化，以下列出3個常見的皮膚狀況：

●色素沉澱

不少孕媽咪會發覺像是腋下、鼠蹊部、膝蓋、乳頭等部位，都會顏色變黑、觸感變粗的情況，甚至是臉部出現所謂的「孕斑」。這些狀況多與體內荷爾蒙變化有關，例如雌激素濃度升高，可能促使皮膚的黑色素細胞增多，導致身體部分部位黑色素沉澱，膚色變黑。

建議媽咪懷孕期間仍要維持防曬的習慣，並以物理性防曬較為妥當，像是外出穿著長袖衣物、配戴帽子、口罩等。如要選擇美白類保養品，成分以維生素C為主，避免有害成分影響肚中胎兒。

●乾燥搔癢

肌膚乾癢，是多數孕媽咪面臨到的困擾，如孕前就有這類的肌膚狀況，懷孕後隨著身體新陳代謝變快，皮膚生長快速，更是會癢個不停，嚴重的話，還可能在皮膚上留下一道道抓痕。

面對乾癢，可先從調整飲食內容做起，減少攝取油炸、高熱量、辛辣等刺激性食物；挑選成分天然的乳液，早晚塗抹於肌膚上並按摩使肌膚有彈性，氣候乾冷時，也可加強使用保濕類產品，質地以油狀、膏狀為主，以降低搔癢不適感。

●妊娠紋

妊娠紋的生成，多與基因和體質有關，主要原因為肌膚遭受到過度的拉扯，導致皮膚的膠原蛋白及彈性纖維被破壞而斷裂，常出現的部位有腹部、胸部、臀部、大腿等。由於妊娠紋一旦生成，要消除就很困難，因此預防工作顯得重要。

首先是要做好體重管理，標準體位的孕婦，整個孕期體重增加應控制在10至14公斤左右，而原本較重的孕婦，其增重應更少，而從懷孕初期，就要開始使用乳液、妊娠油等潤膚產品來塗抹，同時搭配輕柔的按摩，增加肌膚彈性。

孕期保養3原則

國健署提醒，為了減少肌膚不適，孕媽咪不妨從以下3大保養方法著手改善：

1.慎選產品成分：避免香精、色素、防腐劑等刺激物，成分越單純越好，有疑慮就請教醫師。

2.衣物以透氣、寬鬆為主：孕期肌膚更敏感，應避免緊繃或悶熱的材質，讓皮膚保持舒適。

3.不要害怕就醫：皮膚問題嚴重時應尋求醫師協助，避免延誤治療並影響生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中