健康網》食道癌奪命快！ 3大惡習罹病風險提高40倍

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署近年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案男性高達9成以上，也是男性十大癌症發生人數第6名。腸胃肝膽科醫師張錦權指出，食道癌常因太晚被發現、腫瘤位置不佳及風險族群導致奪命快速，尤其飲酒、抽菸、長期吃檳榔3大習慣若合併，罹癌風險甚至達40倍。

「醫師，我最近常吞嚥卡卡的，請問是不是有食道癌？」張錦權於永越健康管理中心「健康新知」上發文表示，因名人相繼罹患食道癌過世，所以常在門診聽到病患前來詢問。為何食道癌會快速奪命？主因有三大類：太晚被發現、腫瘤位置不佳及風險族群。食道癌為胃腸道癌症中預後最差的一種，由於食道癌早期無症狀且難診斷，被確診時大多都已為中晚期，腫瘤多已順著淋巴血管擴散而出現遠端轉移，因此5年存活率幾乎不到20%。

高危險因子大公開

食道癌的發生率以男性佔九成，年齡以50-60歲為主。部位為食道中下段居多，以鱗狀上皮細胞癌為主（約90%），腺癌佔少數。目前研究顯示食道癌發生的危險因子，主要包括：抽菸、喝酒、嚼檳榔、攝取含亞硝胺的食物、喝滾熱的湯和飲料、營養素的缺乏、吞嚥功能疾病、肥胖、頭頸部腫瘤患者和食道曾受腐蝕傷害等。

若有嚴重飲酒習慣的人，食道癌風險提高8倍；長期抽菸者的風險提高4倍，而有長時間吃檳榔習慣者風險提高2倍，如果三者習慣合併，則罹患食道癌風險甚至提高40倍以上，十分驚人。另外，胃食道逆流也和食道癌有關，因胃食道逆流會導致Barrett食道的形成，再惡化成高惡性度的細胞分化異常，最後變成食道腺癌。

消瘦、吞嚥痛、貧血須留心

當腫瘤佔據一半左右的食道管腔，才會有吞嚥困難的症狀，這是食道癌被發現的主要症狀之一。此外，體重減輕、吞嚥疼痛及貧血也是常見症狀。食道癌引起的吞嚥困難是漸進性的，剛開始只對固體食物不易吞嚥，而後逐漸連喝液體食物也有困難，這也是特徵之一，若喝液體有困難，但吃固體食物反而沒有問題，則比較不像食道癌。

食道癌的診斷並不困難，但患者約90％是因吞嚥問題而發現，只有少數在做例行健康檢查而早期發現。目前，食道癌的診斷工具主要以內視鏡加上切片來確診，而電腦斷層、PET CT和內視鏡超音波在臨床上主要做為分期之依據。一旦分期確定後，若食道腫瘤沒有遠端轉移，則可先以手術治療再加上放化療；但若確定已有轉移，則不手術而直接以放化療，再觀察治療效果。

目前建議平時有喝酒、吃檳榔、抽菸，並且還有癌症家族史高風險的人，臨床上如果有出現吞嚥困難等症狀，應及早到腸胃科門診就診，安排內視鏡檢查，以及早揪出食道癌。

