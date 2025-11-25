自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》食道癌奪命快！ 3大惡習罹病風險提高40倍

2025/11/25 19:34

腸胃肝膽科醫師張錦權指出，食道癌的發生率以男性佔9成，年齡以50-60歲為主，若有嚴重飲酒習慣，食道癌風險提高8倍；情境照。（圖取自freepik）

腸胃肝膽科醫師張錦權指出，食道癌的發生率以男性佔9成，年齡以50-60歲為主，若有嚴重飲酒習慣，食道癌風險提高8倍；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署近年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案男性高達9成以上，也是男性十大癌症發生人數第6名。腸胃肝膽科醫師張錦權指出，食道癌常因太晚被發現、腫瘤位置不佳及風險族群導致奪命快速，尤其飲酒、抽菸、長期吃檳榔3大習慣若合併，罹癌風險甚至達40倍。

「醫師，我最近常吞嚥卡卡的，請問是不是有食道癌？」張錦權於永越健康管理中心「健康新知」上發文表示，因名人相繼罹患食道癌過世，所以常在門診聽到病患前來詢問。為何食道癌會快速奪命？主因有三大類：太晚被發現、腫瘤位置不佳及風險族群。食道癌為胃腸道癌症中預後最差的一種，由於食道癌早期無症狀且難診斷，被確診時大多都已為中晚期，腫瘤多已順著淋巴血管擴散而出現遠端轉移，因此5年存活率幾乎不到20%。

高危險因子大公開

食道癌的發生率以男性佔九成，年齡以50-60歲為主。部位為食道中下段居多，以鱗狀上皮細胞癌為主（約90%），腺癌佔少數。目前研究顯示食道癌發生的危險因子，主要包括：抽菸、喝酒、嚼檳榔、攝取含亞硝胺的食物、喝滾熱的湯和飲料、營養素的缺乏、吞嚥功能疾病、肥胖、頭頸部腫瘤患者和食道曾受腐蝕傷害等。

若有嚴重飲酒習慣的人，食道癌風險提高8倍；長期抽菸者的風險提高4倍，而有長時間吃檳榔習慣者風險提高2倍，如果三者習慣合併，則罹患食道癌風險甚至提高40倍以上，十分驚人。另外，胃食道逆流也和食道癌有關，因胃食道逆流會導致Barrett食道的形成，再惡化成高惡性度的細胞分化異常，最後變成食道腺癌。

消瘦、吞嚥痛、貧血須留心

當腫瘤佔據一半左右的食道管腔，才會有吞嚥困難的症狀，這是食道癌被發現的主要症狀之一。此外，體重減輕、吞嚥疼痛及貧血也是常見症狀。食道癌引起的吞嚥困難是漸進性的，剛開始只對固體食物不易吞嚥，而後逐漸連喝液體食物也有困難，這也是特徵之一，若喝液體有困難，但吃固體食物反而沒有問題，則比較不像食道癌。

食道癌的診斷並不困難，但患者約90％是因吞嚥問題而發現，只有少數在做例行健康檢查而早期發現。目前，食道癌的診斷工具主要以內視鏡加上切片來確診，而電腦斷層、PET CT和內視鏡超音波在臨床上主要做為分期之依據。一旦分期確定後，若食道腫瘤沒有遠端轉移，則可先以手術治療再加上放化療；但若確定已有轉移，則不手術而直接以放化療，再觀察治療效果。

目前建議平時有喝酒、吃檳榔、抽菸，並且還有癌症家族史高風險的人，臨床上如果有出現吞嚥困難等症狀，應及早到腸胃科門診就診，安排內視鏡檢查，以及早揪出食道癌。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中