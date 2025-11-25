健康網》知名化妝品也淪陷！18產品含蘇丹紅 專家教3招自保

國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，知名化妝品也淪陷。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕化粧品原料爆出含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括古寶無患子、歐萊德等知名業者旗下產品，事件愈演愈烈。營養師陳珮淳提醒，皮膚是最快的「吸毒」通道，皮膚屏障一旦受損，吸收率恐提高10倍，穿進皮脂、進入肝臟，解毒需要3步驟，不妨從食物營養素著手。

國內首度爆出化粧品中含有禁用色素「蘇丹四號」，國內12家業者曾購買新加坡公司生產的問題原料，衛福部食藥署公布相關原料與產品檢驗結果，計18項產品檢出禁用色素，其中也包括古寶無患子、歐萊德、未來美、思珂等知名業者旗下產品。

蘇丹紅化粧品引起民眾的恐慌，陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文提醒，皮膚是全身最大的吸收器官，尤其像蘇丹紅這種脂溶性染料，只要遇到乾燥、破皮、脫屑的皮膚，就能一路滲進身體。

為什麼蘇丹紅擦在臉上也會進身體？陳珮淳進一步解釋，蘇丹紅是脂溶性偶氮染料，它特別喜歡「油」，而我們臉上剛好有皮脂膜、毛囊、皮脂腺，部都是它最愛的「入口」。更驚人的是，皮膚屏障一旦受損吸收率會提高3–10倍。從臉上默默穿進皮脂、進入微循環，最後進入肝臟。

令人擔心的是，它會被肝臟還原成芳香胺類化合物，這類物質如果代謝不掉，就會加重氧化壓力，降低代謝，讓皮膚暗沉、粗糙，降低代謝，整個人沒精神。

民眾如果不慎將蘇丹紅這類外來物質吸收入體內怎麼辦？陳珮淳說明，解毒需要3步驟：過濾→分解→排出。

Step1：過濾

這一步就像替身體撐一把傘，先把外來的刺激擋掉一部分。

●植物多酚（葡萄籽、紅石榴、藍莓），多酚就像「滅火器」，能把外來物代謝時產生的小麻煩先處理掉，讓身體不要一下子被壓力淹沒。

●維生素E（堅果、酪梨），維生素E喜歡待在油脂層，是皮膚和細胞外圍的「守門員」。外來物常常是親油性的，維生素E能維持油脂穩定，不讓它們亂影響身體。

Step2：分解

●維生素C協助身體的代謝流程，把外來物轉成更好排出的形態，讓整個代謝過程順順走。

●B群（B6、B12、葉酸）讓外來物變成能丟的廢物，避免卡在體內。

Step3：排出

●水溶性膳食纖維（燕麥、蒟蒻、菊苣纖維），它像凝膠一樣，會把代謝後的東西「黏起來」一起帶走，減少它們在腸道裡反覆被吸收。

●益生菌＋益生元，好菌讓腸道保持順暢，不讓垃圾積在裡面；益生元是好菌的食物，讓它們更有活力。

