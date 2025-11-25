流感重症+25 年底赴日本恐遇高峰期

疾管署副署長曾淑慧表示，今年冬季流感預估將在12月初至中旬明顯上升，高峰將落在農曆春節前後。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕上週類流感門急診就診8萬5425人次，較前週下降10.1%，但重症與死亡仍持續增加，國內近7日新增25例重症、12例死亡，本季累計已達325例重症、45例死亡，其中九成以上未接種本季流感疫苗。疾管署提醒，國人最愛前往旅遊的日本目前疫情已快速升溫、逼近高峰，年底計畫赴日旅遊者務必提前兩週接種疫苗，以降低在外感染與重症風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年冬季流感預估將在12月初至中旬明顯上升，高峰將落在農曆春節前後。疫情中心主任郭宏偉補充，國內目前以A型H3N2為主流病毒株，其次為H1N1與B型；日本、韓國與中國近期流感陽性率皆持續上升，部分地區甚至突破三成，隨著跨年、人潮聚集增多，未接種者風險將同步升高。

署長羅一鈞表示，為避免假期急診壅塞，健保署將啟動UCC輕急症中心及春節開診加成等措施，疾管署也將加購疫苗與抗病毒藥物，他也提醒，日本流感疫情正快速升溫，「快要達到高峰了！」估計將落在耶誕節前後。

羅一鈞說，11月10-16日當週，全日本定點醫療機構平均每家37.73名患者，首次超過每週30例警戒值，且比去年提早一個月。其中北海道、東北、關東與關西等15個都縣平均病例超過40例；東京都單週更有1696校園或機構停課，為去年同期14倍，提醒規劃赴日旅遊的民眾務必提前兩週接種疫苗。

防疫醫師黃柏翰提到，上週重症個案中有一名中部20多歲男性，雖年輕但患有心腎衰竭並需洗腎，且未接種本季流感疫苗，個案11月中旬先出現咳嗽、流鼻水，5天內急速惡化至呼吸困難送醫，檢查發現雙肺浸潤並確診A型流感，伴隨心腎功能急性惡化，住進加護病房後接受抗病毒藥物治療，4天後轉出，目前持續觀察中。他提醒，慢性病與免疫不全者為重症高風險族群，應及早接種疫苗降低風險。

疾管署統計，今年公費流感疫苗打氣創新高，但目前65歲以上長者接種率約47%，距離55%目標仍有30多萬人，呼籲尚未接種者儘速完成。

