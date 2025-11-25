自由電子報
健康 > 杏林動態

在宅急症照護從醫院到住家 雲林服務量增5倍

2025/11/25 15:16

雲林縣衛生局跨院急診協調師劉力瑛，每日穿梭在醫院急診評估及轉銜符合在宅急症照護收治個案。（記者黃淑莉攝）

雲林縣衛生局跨院急診協調師劉力瑛，每日穿梭在醫院急診評估及轉銜符合在宅急症照護收治個案。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕衛福部推動在宅急症照護，減少急診壅塞及降低病患家屬奔波照顧負擔，雲林好所宅社區健康照護團隊發現，急診患者返家的照顧需求高，且等照顧服務員介入通常要等約7天，中間空窗期易造成患者反覆往返急診，為此團隊推出急症照顧補充計畫，補強急性醫療與生活照顧之間的斷層，讓患者在宅急症照護更落實。

91歲賴阿嬤連續一週食慾不振，身體虛弱臥床，10月中旬從急診返家後情況未改善，好所宅團隊收治在宅急症照護，並啟動急症照顧補充計畫，由醫照整合師盤點照顧需求，照顧補充員進入協助進食、補充水分及生活起居等急性照顧，7天後阿嬤恢復食慾及體力，家屬更肯定在宅急症照護服務。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔指出，急性醫療進入家中，可降低個案反覆進出醫院的必要性，但急性醫療仍需足夠的生活照顧密度與即時支持，若長照排班無法及時補位，易造成病患反覆往返急診。

好所宅院長黃子華表示，按申請流程照服員約3至7天才能補上，「急症照顧補充計畫」以醫照整合師、照顧補充員、急症照顧指示書，三位一體方式運作，讓個案在診斷、處置後能即時接續生活照顧支持。

黃子華說，照顧補充員與照顧服務員差別在，照顧補充員要接受感染期照顧、生命徵象變化與氣道分泌物移除等急症照顧訓練，目前好所宅已培訓33人。

在宅急症照護去年上路，雲林由台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院串聯山海線地區，並建立「跨院急診協調師制度」，協調師進駐急診現場負責評估與轉銜，使個案能由急診無縫接軌至在宅急症照護，累計雲林收案量已達212件，比去年推動初期成長5倍，可見民眾對在宅急症照護服務認識及接受度提高。

