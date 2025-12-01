自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃稀飯=喝糖水？ 中醫：「早晨粥」為養生之本

2025/12/01 06:24

古人喝粥很講究，Dr.Nice（中山）斯林中醫診所中醫師陳楚鏞表示，五穀調理粥可調理很多病症；圖為情境照。（圖取自freepik）

古人喝粥很講究，Dr.Nice（中山）斯林中醫診所中醫師陳楚鏞表示，五穀調理粥可調理很多病症；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一碗熱騰騰的粥，逐漸在台灣人的早餐桌消失了，Dr.Nice（中山）斯林中醫診所中醫師陳楚鏞表示，網路上盛傳「吃稀飯等於喝糖水！」讓不少人心生疑慮。他認為，這碗粥是「食療良方」。

其實，很多人都喜歡在冷冷天氣裡，喝著白稀飯配醬菜，那種吃稀飯的舒暢，既暖心又暖胃。陳楚鏞說，若從中醫的角度來看這碗稀飯，稀飯（粥）性味甘平，入脾、胃經，有「養胃生津、和中補虛」之效。《本草綱目》記載：「粥有十利，以濡養脾胃，生津止渴，通利腸胃，治百病。」古人特別推崇「早晨粥」為養生之本，因清晨胃氣初開，溫潤的稀飯能幫助氣血運行、調理脾胃。

陳楚鏞表示，在中醫理論中，「脾胃為後天之本」，主運化水穀精微。若脾胃虛弱，氣血生化不足，身體自然容易疲倦、食少、四肢冰冷。此時稀飯的「柔潤」特性能幫助腸胃恢復功能，對於病後虛弱、食慾不振、口乾舌燥者，確有滋養作用。

從現代營養學的角度來看，陳楚鏞說，白米經長時間熬煮成稀飯後，澱粉分子被高度糊化，升糖指數（GI值）明顯上升。這表示人體能更快吸收其中的葡萄糖，血糖在短時間內迅速飆升。對於糖尿病或代謝症候群患者而言，一碗白稀飯的確可能引起血糖變化，與喝糖水的效果相近。

他也指出，若回到中醫理論，問題的關鍵不在「糖」，而在於「脾胃氣機」是否平衡。中醫強調「同樣的食物，對不同體質有不同影響」。對於食慾不振、經常腹脹者，適量稀飯可溫中益氣；但若屬痰濕體質或脾虛夾濕、血糖偏高者，長期喝白稀飯則可能「助濕生痰」，反使代謝更差。

古人喝粥講究，陳楚鏞認為，不只是白米水，是「五穀調理」的載體。幾種常見養生粥：

1.山藥粥：健脾益氣、固腎補虛，適合脾胃虛弱、氣短乏力者。

2.蓮子百合粥：養心安神、潤肺止咳，適合失眠、秋燥口乾者。

3.小米南瓜粥：補中益氣、和胃安眠，特別適合孕婦與氣虛體質。

4.紅豆薏仁粥：利水化濕，對水腫、痰濕體質者有幫助。

