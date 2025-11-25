中年男退化性關節炎難行走 針灸獲改善

新竹市1名48歲中年男子因退化性關節炎，難以行走，經中醫師蔡宗璟用針灸及中藥，已獲改善。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷是膝部退化性關節炎，平時只能靠止痛藥物止痛，後經中醫師蔡宗璟運用針灸並搭配內服中藥，結果2週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。蔡宗璟表示，該患者初次看診時左膝部關節因發炎而腫脹疼痛，導致行走不平穩，工作時亦無法久站，且容易口渴，飲水也不解渴，小便黃量少，舌色暗紅苔白膩，脈滑數，診斷屬濕熱下注型痺證，後透過針灸與中藥調理才獲改善。

蔡宗璟表示，在臨床上他選擇膝三針（鶴頂穴、陽陵泉穴、陰陵泉穴）為主穴來治療，再搭配膝陽關穴、血海穴以及足三里穴以達到利濕、消腫、化瘀。由於患者腫痛相當嚴重，左膝關節腫到右膝的1.5倍大，他也開立中醫處方合併治療此關節炎，處方中運用厚朴及陳皮化濕理氣、三稜及莪朮消瘀定痛、威靈仙祛風勝濕、澤瀉去濕消腫，結合針灸與中藥來快速改善病症。

新竹市1名48歲中年男子因退化性關節炎，難以行走，經中醫師蔡宗璟用針灸及中藥，已獲改善。（記者洪美秀攝）

蔡宗璟表示，患者在隔日回診即表示站立及走動時疼痛已有明顯減輕，後續再以針灸及服用藥物治療後連左膝關節的腫脹也獲改善，原先使用的西藥止痛藥物便不需再服用，病情也獲改善，工作站立及平時走動逐漸恢復正常。具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟說，退化性關節炎主因是軟骨細胞因退化、磨損或外傷而失去修復功能，軟骨細胞釋放發炎物質導致關節滑膜發炎而造成腫脹疼痛。而中醫治療的原理在消除滑膜的發炎，讓腫脹消退，亦能改善關節的血液循環，讓發炎後的代謝物迅速排除，改善關節的發炎。

