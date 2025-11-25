非法販售瘦瘦筆處方藥 網紅藥師胡廷岳道歉了

網紅藥師胡廷岳目前掛名於台北市林森北路沛久藥局。（翻攝自藥師胡廷岳臉書）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕本報昨日獨家報導網紅「減藥藥師」胡廷岳掛名的沛久藥局，在非法販售處方藥，胡廷岳今日在社群媒體發布道歉聲明，稱第一線藥師在處方藥品管理上不夠嚴謹。他表示將會負起責任，也會聯繫消費者提供退費處理。

胡廷岳今日在社群媒體發布道歉聲明，稱第一線藥師在處方藥品管理不夠嚴謹。（截自臉書）

胡廷岳文中指出，「近日媒體報導，由本人負責的沛久社區藥局涉及不當販售處方藥，引起社會關注，身為藥局負責人，我謹代表全體團隊向社會大眾至上十二萬分的歉意。我們將全力配合主管機關與司法單位的調查並接受懲處。目前已啟動內部調查與盤點，包含實際販售數量、顧客聯繫方式，並擬定後續補償方案。這次事件顯示，第一線藥師在處方藥品管理及教育訓練上確實不夠嚴謹。身為負責人，後續我也會依調查結果，負起責任，並提出具體改善與追蹤措施。」

他目前已研議三大方向，將會聯繫消費者，提供用藥說明與建議，同時針對不當販售進行退費，也檢討處方藥管理流程，鎖住處方藥物販售功能，並重新設計教育訓練，「感謝主管機關、各界提醒與指教，未來我們會以更嚴謹的態度看待每一項用藥決策。」

