攝護腺肥大吃藥卻逆行性射精 「微創拉開」手術有效改善

攝護腺肥大的微創拉開手術，侵入性極低，沒有副作用，且恢復快，更保留了射精與勃起的正常功能。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年過半百的陳姓男子被診斷出中度攝護腺肥大，藥物治療後，雖然排尿比較順暢，卻出現逆行射精的副作用，讓他相當崩潰，抑鬱寡歡，在接受侵入性極低的「微創拉開手術」，症狀明顯改善，且迅速恢復生活品質，更保住了正常的性功能，笑顏逐開。

奇美泌尿外科主治醫師林才揚表示，針對攝護腺肥大，傳統以電刀與雷射進行去除較為常見，只是副作用高，而不破壞組織的，則有水蒸氣消融，以及植入永久裝置的拉開手術等，尤其後者，侵入性極低，只需住院1天，甚至門診即可，症況緩解也快，但健保無給付，必須自費。

請繼續往下閱讀...

攝護腺肥大的微創拉開手術，是植入錨釘的永久性，裝置，擴寬尿道。（記者吳俊鋒攝）

林才揚說，陳姓中年男子長期為解尿不乾淨、解尿用力，以及排尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，曾嘗試過一些保健食品，效果不如預期，因此前來就診，經檢查後，確診為攝護腺肥大，體積約50cc，是正常的2.5倍，先開立藥物治療。

陳男治療兩週後，雖然排尿比較順暢，但因個人體質，出現逆行性射精，以及鼻塞等副作用，持續調整藥物，狀況仍未改善，由於他並非高齡長者，且希望保有正常射精與勃起等功能，在院方建議下，接受微創攝護腺拉開手術，現已明顯感受到排尿更順暢、乾淨，也不再受副作用困擾。

林才揚強調，拉開手術讓良性前列腺肥大者有了介於藥物與傳統電刀、雷射之間的新選擇，不僅有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，適合有共病或不願接受更侵入性治療的族群。

林才揚指出，良性攝護腺肥大（良性前列腺肥大）是中老年男性常見的疾病，尤其超過50歲，逾半數會面臨此困擾，且其發生率隨歲數增加而上升。為減少傳統手術帶來的風險與副作用，院方引進拉開手術，無需切除組織，能在短時間內改善排尿困難，並保留性功能，成為治療新選擇。

林才揚提到，該手術時間僅在半個鐘頭內，靜脈麻醉下，植入類似錨釘的永久性裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，形成較寬的通路，有效改善流速，事後也不必像水蒸氣消融，要使用7天的尿管，是病人一大福音。

林才揚呼籲，若出現頻尿、夜尿或排尿困難等症狀，應盡快就診，由專業醫師依個別情況提供最適合的改善建議，男性也要定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防，並掌握最佳治療時機。

林才揚認為，改善良性攝護腺肥大的下泌尿道症狀，應採取循序漸進的方式，初期建議保守治療，包含飲食與生活習慣的調整，約有79%的病人在5年內可保持穩定；若持續未見效果，則會依照嚴重程度，進行個別化選擇，可能使用單一或組合藥物，必要時再考慮手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法