自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

攝護腺肥大吃藥卻逆行性射精 「微創拉開」手術有效改善

2025/11/25 13:57

攝護腺肥大的微創拉開手術，侵入性極低，沒有副作用，且恢復快，更保留了射精與勃起的正常功能。（記者吳俊鋒攝）

攝護腺肥大的微創拉開手術，侵入性極低，沒有副作用，且恢復快，更保留了射精與勃起的正常功能。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年過半百的陳姓男子被診斷出中度攝護腺肥大，藥物治療後，雖然排尿比較順暢，卻出現逆行射精的副作用，讓他相當崩潰，抑鬱寡歡，在接受侵入性極低的「微創拉開手術」，症狀明顯改善，且迅速恢復生活品質，更保住了正常的性功能，笑顏逐開。

奇美泌尿外科主治醫師林才揚表示，針對攝護腺肥大，傳統以電刀與雷射進行去除較為常見，只是副作用高，而不破壞組織的，則有水蒸氣消融，以及植入永久裝置的拉開手術等，尤其後者，侵入性極低，只需住院1天，甚至門診即可，症況緩解也快，但健保無給付，必須自費。

攝護腺肥大的微創拉開手術，是植入錨釘的永久性，裝置，擴寬尿道。（記者吳俊鋒攝）

攝護腺肥大的微創拉開手術，是植入錨釘的永久性，裝置，擴寬尿道。（記者吳俊鋒攝）

林才揚說，陳姓中年男子長期為解尿不乾淨、解尿用力，以及排尿流速極慢等下泌尿道問題所困擾，曾嘗試過一些保健食品，效果不如預期，因此前來就診，經檢查後，確診為攝護腺肥大，體積約50cc，是正常的2.5倍，先開立藥物治療。

陳男治療兩週後，雖然排尿比較順暢，但因個人體質，出現逆行性射精，以及鼻塞等副作用，持續調整藥物，狀況仍未改善，由於他並非高齡長者，且希望保有正常射精與勃起等功能，在院方建議下，接受微創攝護腺拉開手術，現已明顯感受到排尿更順暢、乾淨，也不再受副作用困擾。

林才揚強調，拉開手術讓良性前列腺肥大者有了介於藥物與傳統電刀、雷射之間的新選擇，不僅有效改善排尿症狀，還能兼顧性功能與生活品質，適合有共病或不願接受更侵入性治療的族群。

林才揚指出，良性攝護腺肥大（良性前列腺肥大）是中老年男性常見的疾病，尤其超過50歲，逾半數會面臨此困擾，且其發生率隨歲數增加而上升。為減少傳統手術帶來的風險與副作用，院方引進拉開手術，無需切除組織，能在短時間內改善排尿困難，並保留性功能，成為治療新選擇。

林才揚提到，該手術時間僅在半個鐘頭內，靜脈麻醉下，植入類似錨釘的永久性裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，形成較寬的通路，有效改善流速，事後也不必像水蒸氣消融，要使用7天的尿管，是病人一大福音。

林才揚呼籲，若出現頻尿、夜尿或排尿困難等症狀，應盡快就診，由專業醫師依個別情況提供最適合的改善建議，男性也要定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防，並掌握最佳治療時機。

林才揚認為，改善良性攝護腺肥大的下泌尿道症狀，應採取循序漸進的方式，初期建議保守治療，包含飲食與生活習慣的調整，約有79%的病人在5年內可保持穩定；若持續未見效果，則會依照嚴重程度，進行個別化選擇，可能使用單一或組合藥物，必要時再考慮手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中