健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中西醫整合醫療 助患者逆轉「腎」功能

2025/11/25 14:01

員榮醫院中醫部部長林親怡解釋，針灸患者腎俞、百會及足三里等穴位，減緩慢性腎臟病患者腎臟惡化的時間。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名王姓患者腎功能已惡化到瀕臨要洗腎階段，到員榮醫療體系員榮醫院求診，透過中藥調理、針灸輔助及西醫監測，成功改善患者腎功能。

員榮中醫部長林親怡表示，該名患者因免疫系統問題導致慢性腎病，就醫時腎功能已位於第三期，並接近腎功能嚴重受損的第四期，經醫療團隊安排中藥調理與針灸治療，搭配腎臟科王奕中醫師定期檢測與雲端藥例調整，其腎絲球過濾率由eGFR40逐步提升至57，並穩定維持。

另一名施姓患者長期受糖尿病及高血壓困擾，且使用精神科藥物，血糖及其他代謝指數頑固且難以控制，接受中西醫結合治療後，不僅腎功能穩定於第三期，有時甚至可提升至第二期，血糖與血壓用藥皆得以降階，精神壓力與睡眠品質也有所改善。

林親怡指出，中西醫結合的優勢在於能針對患者體質及疾病特性量身訂製治療計畫，中藥與針灸可協助全身調理，西醫檢測與藥物治療則確保療效與安全性。除延緩腎功能惡化外，更可改善血糖控制、降低三高風險並提升生活品質。慢性腎臟病雖然進展緩慢，但若及早接受治療與生活管理，仍可維持穩定甚至有些案例可逆轉。

林親怡強調，中西醫結合的優勢在於能針對患者體質及疾病特性量身訂製治療計畫，中藥與針灸可協助全身調節，西醫檢測與藥物治療則確保療效與安全性。除延緩腎功能惡化外，更可改善血糖控制、降低三高風險並提升生活品質。透過eGFR 是「估計腎絲球過濾率」（Estimated Glomerular Filtration Rate）是衡量腎臟過濾血液中廢物效率的指標，評估腎臟健康狀況並輔助診斷慢性腎臟病，另外透過血液中的肌酸酐、年齡、性別及種族等因素計算得出，用於篩檢早期腎損傷，並協助追蹤腎臟功能進展。

