健康網》糖尿病照護從餐桌開始！ 營養師授3招飲控也能享美食

營養師夏子雯建議，糖友用餐時，蔬菜應攝取充足，而且先吃膳食纖維，也能延緩血糖上升幅度；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病位居國人十大死因之一，每年有近萬人因糖尿病死亡。糖友們除應定期接受治療與追蹤，並應學習執行良好的飲食、生活型態等，才能管控好血糖。營養師夏子雯表示，糖尿病飲食並非什麼都不能吃，只要掌握每餐攝取足量蔬菜、蛋白質；選擇原型好澱粉且控制份量；聰明吃水果等3大原則，也能吃得滿足又穩糖。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，很多人都會覺得，執行糖尿病飲食等於飲食需控制得很嚴格、食物選擇很受限，甚至什麼都不能吃、不能再享用美食。她說，其實飲食不是限制，而是選擇；只要掌握飲食搭配技巧，糖尿病友不僅能享用美食，也能控制好血糖數值。

對此，夏子雯也提供以下3招飲控小秘訣：

●每餐攝取足夠蔬菜和蛋白質：蔬菜的膳食纖維能延緩血糖上升幅度，先吃纖維，血糖上升比較慢，若蔬菜攝取不夠，也可適時補充膳食纖維粉來幫忙。另，蛋白質因消化時間較長，能延緩胃排空速度，幫助改善餐後血糖。

●選擇原型澱粉並控制攝取份量：如選擇攝取地瓜、糙米、燕麥等好的雜糧根莖類，取代白飯、白麵條，不僅營養密度高，也富含有膳食纖維，血糖波動相對穩定；但若選擇受限，只有白飯、白麵條的選擇，也是可以吃。最重要的是，控制好碳水化合物的攝取份量，建議一餐白飯約半碗至8分滿、麵條點小碗的。

●聰明分配水果：正餐澱粉若攝取很足夠，水果就要飯後2小時再吃，每次1份、每份約一個女生拳頭大小，一天至多吃2次水果。

夏子雯提醒，顧血糖不只是數字控制，更是和身體重新建立信任的過程，血糖穩定，才能讓生活健康更自在。

