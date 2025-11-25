自由電子報
嘉義爭取設分院 蘇奕彰曝改制國家中醫藥研究院進度

2025/11/25 13:27

嘉大今邀集廠商舉辦產業市集，有製藥廠現場讓民眾DIY中藥茶包。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學今在蘭潭校區國際會議廳舉辦「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，並邀集超過20間合作產業、廠商舉辦產業市集，展示產學合作成果。衛生福利部國家中醫藥研究所長蘇奕彰今與會，被問及嘉義市爭取設立分院進度，他提到，希望在嘉義有個分院，可與嘉義大學、農業、林業試驗單位合作，加上台南藥廠集中、雲林又是台灣重要中藥產地，跨縣市合作、利用地利之便，跟著地方發展同時做相關規劃；「臺灣新冠一號」研發成功並創造外銷佳績，目前正提出改制「行政法人國家中醫藥研究院」相關法案，希望今年到明年上半年，獲行政院、立法院核定。

蘇奕彰表示，台灣9成中草藥仰賴自中國、東南亞、美州等進口，目前將重要藥材在地種植，並與越南、泰國等友好國家契作種植因應；許多立委也曾建議，會利用台灣休耕農地種植、逐步替代進口中藥。

蘇奕彰表示，以前台灣中藥種植到使用成本是中國的3到5倍，沒有以本地種植替代進口的條件，然而COVID-19疫情，「臺灣新冠一號」讓全球掀起搶藥潮，全球中草藥需求比以往增加3成，俄烏戰爭讓中國部分農地轉種糧食，中藥價格上漲、與成本價差縮短，後續建立並發展原料到產品「MIT」的中草藥產業鏈，提升全球競爭力，衛福部正規劃自中彰投到雲嘉南打造中草藥生技廊道，嘉義會是重要中心。

衛生福利部國家中醫藥研究所長蘇奕彰今透露改制進度。（記者王善嬿攝）

