健康網》海鮮「2少1多」吃得均衡又營養 料理2招風味更鮮甜

〔健康頻道／綜合報導〕進入深秋、初冬後，當季上市的魚蟹等各種海鮮，也是品嘗好時節。國民健康署分享，海鮮想要吃得新鮮又健康，料理時推薦採用清蒸、烘烤方式，可鎖住鮮甜、保留營養素。此外，也提醒掌握少鹽、少油、多原味的「2少1多」原則，搭配其他食物攝取，才能吃得營養又均衡。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，秋冬後海鮮正肥美，例如：螃蟹、牡蠣、秋刀魚、鮭魚、鱈魚等，都是這個季節餐桌上的主角。不過，想要吃得鮮又健康，建議使用以下2種烹調方式：

●清蒸派：保留鮮甜，營養不流失；適合海鮮：螃蟹、牡蠣、鱈魚。清蒸能鎖住海鮮的自然鮮味與水分，能品嚐原味又能保留營養素。此外，建議清蒸時可以加點薑絲、蔥段或米酒提味，去腥又提香。

●烤香派：增添香氣，不額外添加油；適合海鮮：秋刀魚、鮭魚。這類魚含豐富油脂，可使用烘烤的低油烹飪法降低熱量。另，烤鮭魚或秋刀魚時，可用檸檬汁、香草、黑胡椒取代鹽巴調味，降低鈉的攝取，更清爽無負擔。

國健署也強調，油炸不是健康料理的好方法，尤其高溫油炸會使水分流失，除會吸收大量油脂，導致熱量上升，也容易破壞營養素。

國健署並提醒，吃海鮮時記得掌握「少鹽、少油、多原味」原則，再搭配六大類食物一起享用，就能吃得營養均衡又滿足。

