健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》前英國首相卡麥隆罹攝護腺癌 醫警：50歲後男性高風險

2025/11/25 13:07

前英國首相卡麥隆罹患攝護腺癌，並已接受治療。（路透資料照）

前英國首相卡麥隆罹患攝護腺癌，並已接受治療。（路透資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前英國首相卡麥隆（David Cameron）證實自己罹患攝護腺癌，並已接受治療。他透露，最初在例行檢查中發現攝護腺特定抗原（PSA）指數偏高，進一步檢查後確診。而根據亞東醫院衛教資料指出，攝護腺癌在早期通常症狀輕微，且類似攝護腺肥大症狀，例如: 頻尿、急尿等，他提醒50歲過後男性、有家族史，或肥胖族群等都是危險因子，務必防範。

CNN》報導，前英國首相大衛‧卡麥隆（David Cameron）表示，他已接受攝護腺癌治療。卡麥隆說，他最初接受的是「前列腺特異抗原」（PSA）檢測，這項檢查會評估與攝護腺癌相關的蛋白質指標。檢測結果顯示他的PSA數值偏高，但卡麥隆說，自己依舊仍保持樂觀。

根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）資料，大約11%的美國男性一生中會被診斷出攝護腺癌，而約有2.5%的男性會因這種疾病而死亡。

亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭表示，攝護腺是男性獨有器官，其分泌的液體成為精液一部分，可提供精蟲養分並促進移動，攝護腺癌亦是男性很常見的癌症。

他接著說，目前確切成因仍不清楚，但許多危險因子可能與攝護腺癌有關，包括：年紀越大風險增加，50歲過後攝護腺癌風險顯著的增加；若有直系血親診斷攝護腺癌，癌症風險增加；肥胖、BMI較高的病人，似乎有較高的風險，且癌症的惡化風險也較一般人高。他進一步從症狀、治療、預防分析：

●症狀

有關攝護腺癌症狀，鄭百諭說明，攝護腺癌在早期通常症狀輕微，且常類似攝護腺肥大症狀，例如: 頻尿、急尿、排尿間斷、尿流變細、解尿困難、尿失禁等。晚期則會出現局部或全身性症狀，例如: 血尿、血精、骨頭疼痛、骨折、食慾下降、體重減輕、貧血等。

●治療

早期攝護腺癌治療包括追蹤、攝護腺全切除、放射線治療（電療）以及賀爾蒙治療等，詳細治療方式隨著並癌症分期及病理分化而有所不同。晚期攝護腺癌則以全身性治療為主，包括賀爾蒙治療、化學治療、免疫治療等。

●預防

目前沒有特別的食物或藥物被證實可以有效預防攝護腺癌，可藉由排除可能的風險因子來降低罹患攝護腺癌的風險。

1.健康飲食：多攝取高維生素的蔬菜水果及全穀物、避免攝取過多高油脂食物，可多選擇瘦肉以及低脂乳製品。

2.適度運動：每週維持適度運動習慣，目標每日運動30分鐘。

3.維持健康體重：減重以維持健康的體重範圍。

