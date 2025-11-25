超加工食品影響攝食行為 促使年輕人過度進食

研究發現，18至21歲的年輕人的飲食若包含超加工食品，很容易在感到飽的情況下繼續攝食，導致過度進食。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，18至21歲的年輕人的飲食中若包含超加工食品，很容易在感到飽的情況下繼續攝食，導致過度進食。該研究發表在肥胖症期刊上。

根據《SciTechDaily》報導，美國維吉尼亞理工大學的研究團隊，招募了27名年齡在18至25歲之間的男性和女性，他們的體重至少在過去6個月中保持穩定。在為期2週的時間裡，參與者分別遵循2種飲食方案中的1種，1種是富含超加工食品的方案，另1種是完全避免食用此類食品的方案。

每位參與者都在交叉研究中充當自身的對照組。他們會遵循某一飲食2週，然後恢復普通飲食4週，接著再進行切換。在每2週結束後，參與者可自由享用自助早餐，自助餐有包含有超加工食品和不含超加工食品的菜色。

讓空腹參與者吃自助早餐前，研究人員會將其帶到私人房間，再給予1盤大約1800卡路里的食物，這是標準美式早餐的4倍熱量。參與者有30分鐘的時間，根據自身食慾進行攝食。

另外為了分析參與者在不餓情況下的進食行為，研究人員會在參與者吃完自助早餐後立即提供零食。他們有15分鐘的時間，品嚐每種零食並對其味道進行評價。品嚐完每一樣零食後，他們可以選擇繼續吃或放鬆。

研究人員表示，從整體來看參與者遵循的飲食，並未影響他們在自助餐中總共攝取的卡路里或食物量，也未改變選擇超加工食品的比例。但當他們針對特定年齡段進行分析時發現差異。18至21歲的參與者在完成超加工食品飲食後，會攝取更多卡路里，而22至25歲的參與者未出現此情況。另外年輕參與者也更有可能在不餓的情況下選擇進食。

研究團隊指出，青少年參與者恨在超加工食品飲食後的自助早餐中攝取更多食物。即使在他們不餓的情況下給他們零食，他們也會選擇食用。

研究團隊聲稱，不餓時進食是青少年將來體重增加的重要預測因素，而超加工食品似乎會增加不餓時進食的傾向。

