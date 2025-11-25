健康網》91歲「國民爺爺」李順載離世 醫警：小心肌少症5徵兆

91歲「國民爺爺」李順載離世，粉絲與親友感到不捨。（翻攝自Naver）

〔健康頻道／綜合報導〕在韓國被民眾稱作「國民爺爺」李順載離世，享壽91歲，令粉絲與親友不捨，韓國總統李在明亦公開表達沉痛哀悼。據傳他曾經出現肌力衰退問題，而根據衛福部桃園醫院衛教資料指出，肌少症是影響老年人的疾病，導致日常活動困難如跌倒等，甚至增加死亡風險，一旦出現走路緩慢、毛巾擰不乾、體重減輕等都是警訊。

資深演員李順載91歲離世的消息，令韓國演藝圈留下遺憾，李順載從影近70年，演過《許浚》、《李祘》等，李在明形容李順載是「大韓民國文化藝術界的巨塔」。他的離世也讓民眾再次關心年長者肌少症問題。

肌少症帶來失能風險

根據衛福部桃園醫院衛教資料表示，根據2021年統計，台灣65歲以上的肌少症盛行率為7-10％，全台65歲以上長者約有400萬人，亦代表有近40萬名長者為肌少症族群。

什麼是肌少症？隨著年齡增長而發生的肌肉品質和力量、強度的損失。一般來說，30歲以後每年會減少1-2％肌肉量，到60歲後，肌肉減少的速度加快。肌少症是一種影響老年人的疾病，可能引發一連串身體的限制和生活品質下降，亦會導致日常活動困難如失能、跌倒，進而住院，甚至會增加死亡風險。

肌少症5大特徵

1.走路緩慢：因為大腿肌肉力量下降，導致走路每秒速度不到0.8公尺。

2.手部握力下降：除了下肢無力之外，也會有上肢無力的現象，拿東西的時候變得很難，像是提不動開水壺倒水、罐頭打不開、毛巾擰不乾等。

3.行動不便：從走路緩慢變成連起身都很困難，因為大腿的肌肉無法支撐整個身體的重量，必須依靠別人攙扶。

4.反覆跌倒：連平地走路都會跌倒，而且是無法控制的，1年內連續跌倒2次以上，到這個階段，肌少症已經比較嚴重，要注意跌倒之後的照顧跟復健。

5.體重減輕：如果沒有刻意減重，但6個月內體重下降5％，比如70公斤的老人家在6個月內瘦3.5公斤以上，就要注意。

民眾從4面向加強肌力

●攝取足夠的優質蛋白

蛋白質攝取和身體活動是肌肉合成的主要促進因素。建議適當的膳食蛋白質攝入量為每日1.0-1.2克/公斤（體重）/日，以50公斤的人為例，每天蛋白質至少要攝取50公克。

乳製品也含有優質蛋白質及鈣質，每天早、晚可以各喝1杯鮮乳（240毫升）、無糖優格、優酪乳，也可將乳製品入菜。另外，海鮮、魚、雞、牛、起司等，都是良好來源。

●補充維生素D

維生素D可幫助鈣質吸收，也會影響肌肉收縮、功能及強度，若缺乏會減少肌肉及骨骼的強度，導致身體功能降低，進一步造成肌少症的發生。一般建議每天可利用早晨或傍晚的時間，曬15-30分鐘的太陽可幫助皮膚活化維生素D來幫助鈣質吸收，也可透過食物來獲得維生素D的營養，選擇油脂較為豐富的鮭魚、沙丁魚、鯖魚與鮪魚，或是蛋黃、菇蕈類等。

●運動保健

每周2次30分鐘的有氧運動和阻力訓練，利用器材、裝水寶特瓶或是彈力帶都可，有氧如健走、慢跑、騎腳踏車、游泳、登山；阻力如抬腳、彈力帶、握力球、舉啞鈴、蹲馬步等。

●居家環境

樓梯上安裝扶手、環境光線充足、保持家中井然有序整潔，沒有絆倒危險、在馬桶和淋浴附近安裝扶手，以避免帶來失能風險。

