健康 > 心理精神

肚子越大腦袋越老？ 研究揭「內臟脂肪」加速大腦老化

2025/11/25 11:51

最新研究發現，藏在腹部深處的「內臟脂肪」是加速大腦老化的隱形殺手；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究發現，藏在腹部深處的「內臟脂肪」是加速大腦老化的隱形殺手；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想要大腦保持年輕靈光？除了動腦，你可能更需要「動身體」。根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，最新科學研究發現，影響大腦衰老速度的關鍵線索，竟然藏在我們的肚子裡。美國華盛頓大學醫學院團隊透過先進的全身核磁共振（MRI） 與人工智慧（AI）技術分析證實，體內「內臟脂肪」越多、肌肉量越少的人，其大腦的「生物年齡」看起來就越老；反之，肌肉結實者的大腦則顯得更年輕健康。

這項將於本週末在第111屆北美放射學會（RSNA）年會上發表的重大研究，分析了1164名健康成人的MRI影像。研究團隊利用 T1 加權序列成像技術，清楚區分體內的肌肉與脂肪組織，再透過AI演算法計算出受試者的「大腦年齡」。結果顯示，那些擁有較多肌肉且內臟脂肪較少的人，大腦結構呈現出更年輕的狀態，這意味著他們可能具備較低的阿茲海默症等退化性疾病風險。

研究資深作者、神經放射學與神經學副教授拉吉（Cyrus Raji）博士指出，並非所有的脂肪都對大腦有害。研究發現，位於皮膚下方、捏得起來的「皮下脂肪」，與大腦老化並沒有顯著關聯；真正的殺手是藏在腹部深處、包覆著重要器官的「內臟脂肪」（Visceral fat）。

拉吉分析，這項研究證實了身體成分是反映大腦健康的關鍵指標。數據顯示，當一個人的「內臟脂肪與肌肉比率」越高，其大腦老化程度就越嚴重；反之，擁有更多肌肉並減少隱藏的腹部脂肪，更有可能維持大腦的年輕與健康。這也解釋了為何隨著年齡增長，肌肉流失與腹部脂肪堆積往往伴隨著認知功能的下降。

減肥藥恐致肌肉流失 需注意平衡

這項發現也為當前熱門的減肥療法提供了重要指引。目前廣泛使用的 GLP-1 減肥藥物（如 Ozempic 胰妥讚）雖然能強力燃燒脂肪，但也可能與較高比例的肌肉流失有關。

拉吉建議，未來的治療方案應更精確地針對內臟脂肪，同時透過運動或調整藥物劑量來極小化肌肉流失，因為在減脂的同時保留肌肉量，對大腦抗老化的效益最大。這項研究再次證實了身體與大腦健康密不可分，透過「增肌減脂」的生活型態，我們確實有機會讓大腦「逆生長」。

